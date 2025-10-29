En las últimas horas, el Grupo Pachuca ha estado en controversia por muchos temas extra futbolísticos, por lo que en el tema que corresponde a lo profesional, se ha hablado de una posible venta del Club León lo antes posible, con la idea de que ya no tengan una situación similar a la ocurrida en el Mundial de Clubes que quedaron expulsados.

Publicidad

Publicidad

Tomando esto en cuenta, este martes se reveló que ya había un par de posibles compradores para el conjunto esmeralda; uno de ellos era un grupo extranjero, mientras que el otro era nacional. Lo único que se mencionó al respecto es que quien adquiriera a la escuadra tendría que hacerlo sólo por el 60% del equipo, mientras que el 40% les seguirá perteneciendo.

ver también En plena polémica de Jesús Martínez por orden de aprehensión se confirma próxima venta del Club León

La idea de esto, es que sólo el dueño no sea el mismo, lo que planean dentro del Grupo Pachuca es que sigan teniendo cierta dirigencia y manejo de León en cuestiones deportivas. La principal razón no sería deslindarla de lo que es esta empresa, sino que tiene como finalidad evitar alguna situación que perjudique con la multipropiedad.

¿Quién compraría a León y cuándo?

Ante eso, el periodista Christian Ramírez dio a conocer que será en diciembre cuando se realice la Asamblea de Dueños, la propuesta de una venta del conjunto esmeralda. Hasta el momento sigue el plan de que dos compradores estén al acecho y se reveló que uno de ellos sería Apollo Group, para que en mayo de 2026 se pueda ya hacer la venta definitiva,

Publicidad

Publicidad

¿Quién es Apollo Group?

Es un fondo de inversión en Estados Unidos que fue fundado en 1990 por Leon Black, esta empresa se especializa en gestionar fondos para multinacionales. Sus principales negocios están invertidos en gestión hotelera de servicio completo, es decir, logística para la industria de cruceros, comida, bebida, gestión de tripulaciones y aprovisionamiento.

En síntesis

La posible venta del Club León sería del 60% del equipo, Grupo Pachuca mantendría el 40% .

sería del del equipo, mantendría el . La Asamblea de Dueños recibirá la propuesta de venta del León en diciembre .

recibirá la propuesta de venta del León en . Uno de los posibles compradores del León es Apollo Group, un fondo de inversión de Estados Unidos.

Publicidad