James Rodríguez transita sus últimos días de contrato vigente en León, equipo donde vivió su primer experiencia en el futbol mexicano, y muy probablemente, la última en el país. La leyenda colombiana emprenderá su camino hacia otros horizontes más lejanos, dejando atrás una imagen muy gratificante pese al final con gusto agridulce en el Nou Camp.

Si bien hasta aquí la confirmación de su salida de la ‘Fiera’ había surgido del periodismo, faltaba la voz oficial. Y llegó de la mano de Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, que ratificó la información que trascendió en toda la prensa mexicana, y aprovechó para enviarle un mensaje al ex Real Madrid en su despedida del conjunto esmeralda.

“Su salida es un hecho, no renovará”, aseguró el empresario multimillonario en una entrevista breve con la señal televisiva de FOX Sports. Sorprendentemente, la postura del club por vías oficiales y por sus propios protagonistas continúa de la misma manera: optan por ‘esquivar’ las explicaciones de los motivos por los cuales las partes decidieron alejarse y no platicar por sobre una extensión del contrato que expira en Diciembre.

Jesús Martínez dio el empujón que faltaba a James Rodríguez [Foto: Getty]

Más allá de no querer brindar sus argumentos de no haber intentado seducir al colombiano para seguir, el mandamás llenó de elogios al ’10’ y lo comparó con los mejores futbolistas del mundo, llamando todavía más la atención sobre la postura que tomó León y el Grupo Pachuca de no seguir contando con los servicios del volante ofensivo que se marcha de La Fiera.

“Terminó su contrato y le agradecemos muchísimo, un jugador histórico. James para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Ronaldo en Portugal, agradecerle mucho que estuvo acá, y contentos de que él estuvo también muy feliz de estar acá en México, y desearle lo mejor de lo mejor”, sentenció Jesús Martínez, que no se explayó más sobre el último adiós al capitán de la Selección Colombiana, que ahora viajó para sumarse a la gira en la jornada FIFA.

