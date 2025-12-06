¡Abran paso al campeón! El temerario Toluca se repuso de la caída en la ida, venció a Rayados en la revancha y clasificó otra vez a la final de la Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ terminaron sufriendo más de la cuenta, pero se quedaron merecidamente con el boleto a la siguiente ronda. Ahora, quieren ir por toda la gloria.

En un partido para el infarto, el elenco choricero superó por 3-2 a Monterrey en el Estadio Nemesio Diez. Goles de Fede Pereira, Paulinho, y Helinho habían puesto el marcador en goleada, pero la visita descontó con tantos de Ramos y De la Rosa. Con el empate en el global, el conjunto escarlata avanzó por ventaja deportiva.

Para Toluca, esta victoria y clasificación tiene un valor doble: es que hasta aquí no ha tenido a Alexis Vega en la Liguilla. El capitán y líder futbolístico del equipo se ha ausentado por una lesión muscular y no ha podido ser parte de los últimos partidos. Sin embargo, y pese a que no le ha sido fácil, el grupo ha podido salir adelante.

Alexis Vega, cada vez más cerca de estar listo.

El talentoso delantero se ha perdido los últimos seis encuentros del Apertura 2025. No ha estado en los dos juegos finales de la fase regular, en los dos de cuartos y en los dos de semifinales. Sin embargo y para fortuna de la afición, el retorno de Alexis Vega podría estar más cerca de lo pensado. Y un testimonio oficial lo confirma.

Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, platicó en rueda de prensa tras eliminar a Rayados y no le esquivó al hermetismo que hay sobre su atacante. El entrenador del primer equipo ratificó que si la final se juega esta semana, llegará para la vuelta. Lógicamente, si la misma se postergase para fin de mes, Alexis lo haría para ambos partidos.

El estratega no quiso indagar en cómo se desarrolló toda la cuestión de la recuperación, pero sí aseguró que esta semana se incorporará a la par del grupo. “No tendría problema en estar para el segundo partido”, expresó Mohamed en conferencia tras la victoria de Toluca. Así, si avanza Tigres, disputará la revancha y no la ida; si lo hace Cruz Azul, jugará los dos.

