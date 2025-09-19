Héctor Herrera pudo ser campeón por primera vez en la Liga MX gracias a que decidió fichar con Toluca. Después de dos años y medio en la MLS, el histórico centrocampista volvió al país y eligió a los Diablos Rojos por sobre otros equipos como Pachuca.

El jugador que disputó tres mundiales con la Selección Mexicana sabe que el final de su carrera está cerca. Sin embargo, a Héctor Herrera todavía le queda un año de contrato con Toluca y HH dio más detalles acerca de su retiro del futbol y de cuándo y dónde podría darse.

“Soy consciente de la edad que tengo, del momento que tengo. Siempre lo he dicho: no quiero jugar hasta que no pueda más, te ves mal. Soy muy consciente de eso. Sé que me quedan pocos años y yo creo que es más por eso, veo el futbol diferente. Estoy en la banca y analizando el partido, analizando cómo juega un jugador para decirle después cómo puedes mejorar estas cosas. Con los años lo vas aprendiendo y me va gustando”, comentó el centrocampista en una entrevista en TUDN.

“A veces quiero ser entrenador, a veces quiero ser representante y otras veces quiero disfrutar de la vida. Este tiempo que me queda jugando, quiero disfrutarlo y poder seguir ganando cosas”, agregó Héctor Herrera, quien luego comentó dónde le gustaría retirarse.

Héctor Herrera disfruta de su rol en Toluca pese a no ser titular (JAM Media)

“Vivo al día, lo que vaya pasando al día. ¿Si mañana no amanezco? Me queda un año de contrato. Me encantaría terminar aquí o en Pachuca, si es que el presi me perdona“, comentó el futbolista de los Diablos Rojos. Por otro lado, HH habló sobre su rol actual en el equipo de Antonio Mohamed, considerando que no es un titular fijo.

El rol de Héctor Herrera en Toluca

“Aprendí a disfrutar el fútbol desde el lado que te toque. Es verdad que cuando estaba en el Porto y no jugaba, me iba a mi casa llorando, cuando estaba en el Atlético igual, llegaba a mi casa y lloraba, peleaba con quien tuviera qué pelear en casa”, comenzó diciendo el mediocampista.

“Hoy en día no; me caliento sí, pero porque todos queremos jugar, vamos al estadio al partido y si no juegas o juegas poco, a veces te calientas, pero lo normal y después disfruto como si hubiese jugado todo el partido. Esa parte no me ha costado por el buen grupo que hay“, añadió HH.

Por último, Héctor Herrera confesó que es la etapa que más está disfrutando: “Yo obviamente quiero jugar más, pero entiendo mi rol dentro del grupo. Intento dar todo de mí desde donde mi toca, tanto dentro como fuera de la cancha. Estoy disfrutando muchísimo ayudar a los demás, donde me toque. Ha sido la etapa de mi carrera que menos he jugado y más he disfrutado”.

