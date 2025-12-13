Mientras Ángel Correa gana 4 millones en Tigres, el salario que cobra Alexis Vega en Toluca

La gran final del futbol mexicano entra en su momento decisivo y Tigres y Toluca se preparan para disputar un partido que puede marcar la historia reciente de ambos clubes. Con el título del Apertura 2025 en juego, las miradas están puestas en las figuras que pueden inclinar la balanza en el duelo de vuelta, especialmente en dos nombres propios: Ángel Correa y Alexis Vega.

Tigres llega con confianza tras el partido de ida, donde Ángel Correa fue determinante al convertir un gol clave. El argentino se ha adaptado rápidamente al futbol mexicano y quiere volver a ser protagonista en el encuentro definitivo para guiar a los felinos hacia un nuevo campeonato. Su jerarquía internacional y su experiencia en instancias decisivas lo convierten en una de las principales armas del equipo de Guido Pizarro.

Del otro lado está Toluca, que sueña con el bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed. Alexis Vega atraviesa una situación física complicada, pero aun así su presencia genera ilusión entre los aficionados escarlatas. El atacante mexicano hará todo lo posible por estar en la cancha y ser influyente, consciente de que su talento puede marcar diferencias incluso sin estar al cien por ciento.

Más allá de lo futbolístico, ambos jugadores también representan apuestas económicas fuertes para sus clubes. Según información revelada por DAZN, Ángel Correa percibe un salario bruto cercano a los 4 millones de dólares anuales en Tigres UANL, una cifra que lo coloca entre los mejor pagados de la Liga MX.

En contraste, Alexis Vega recibe alrededor de 1,3 millones de dólares por temporada en Toluca, de acuerdo con datos de Infobae, reflejando una estructura salarial distinta pero con un rol igualmente protagónico.

Valores de mercado: Correa vs. Vega

En cuanto al valor de mercado, Transfermarkt marca una diferencia mínima entre ambos futbolistas. Alexis Vega está tasado en 10 millones de euros, mientras que Ángel Correa alcanza los 9 millones. Dos cifras que confirman la jerarquía de ambos y explican por qué son piezas centrales en una final que promete quedar en la memoria del futbol mexicano.

