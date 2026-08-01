¿Tiene la bendición de la leyenda? Esto opina Cardozo sobre el fichaje de Viñas con Toluca

Esto es lo que dijo Cardozo después de que Toluca lograra el fichaje de Federico Viñas para el Apertura 2026.

Ante la situación que vive Toluca después del bicampeonato en la Liga MX, uno de sus planes es buscar a un jugador determinante que pueda conseguir las anotaciones. Ante ello, contrataron a Federico Viñas en esa posición y uno de las voces autorizadas para darle el visto bueno al uruguayo, fue el máximo goleador de la institución.

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¿Cardozo aprueba a Viñas?

José Saturnino Cardozo es el jugador extranjero que más anotaciones hizo en el equipo, por lo que sostuvo una entrevista con Fox Sports, en ella habló sobre cómo veía la incorporación del charrúa a la plantilla, ante la ausencia por lesión que ha tenido Paulinho, dejando en claro que es un futbolista que tiene muy buenas cualidades.

“Es un buen jugador, seguramente lo analizaron profundamente en la directiva y el cuerpo técnico. Seguramente buscan competencia interna importante con Paulinho y Viñas o que tal vez jueguen juntos”, fue lo que mencionó Cardozo al respecto del futbolista, esperando que ambos en algún momento tengan posibilidad de jugar a la par.

Sin duda, por el momento quedaría como una opción en la delantera y en cuanto esté recuperado al 100% ahí empezaría la competencia interna entre ambos por el lugar como titular. Aunque a Viñas le fue mejor en el Real Oviedo, hay que tomar en cuenta que en su paso por México le costó mucho por la lesiones que también lo relegaron.

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En el caso de competir por ese puesto con Paulinho, hay que tomar en cuenta que también el portugués estará volviendo de una lesión y puede que el nivel al que estaba acostumbrado no sea el mismo. Esta incorporación como bien dice Cardozo, podía ayudar a sacar la mejor versión de cada uno de ellos dentro del equipo.

En síntesis