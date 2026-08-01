Chivas no comenzó el Apertura 2026 de la misma manera de cómo inició el Clausura 2026. El Rebaño empató 1-1 este viernes con Puebla y solo ganó uno de los primeros tres partidos del torneo. Por este motivo es que hay cierto disgusto en el equipo y en la afición.

Publicidad

Gabriel Milito todavía no le ha encontrado el funcionamiento requerido en este inicio de temporada. Lo mismo le sucede a Armando ‘Hormiga’ González, quien reaccionó de mala manera después de ser sustituido en el minuto 71 del juego ante Puebla.

El delantero saludó a Gabriel Milito y a los auxiliares sin problema tras ser sustituido, pero luego pateó una botella y se quitó las vendas con enojo. La reacción de la ‘Hormiga’ parecería ser más de frustración porque no le salen las cosas más que por la decisión del DT argentino de quitarlo.

¡NO LE GUSTÓ NADA! 😡



La 'Hormiga' González se molestó tras salir de cambio con Chivas 😳 pic.twitter.com/8LQC2C856M — Futbol Picante (@futpicante) August 1, 2026

Publicidad

La sequía de Armando González

El delantero de la Selección Mexicana acumula 7 partidos sin anotar goles con el Rebaño. La última vez fue el pasado 5 de abril, día en el que Armando González le anotó un doblete a Pumas en el empate por 2-2 con los Felinos.

El mexicano convirtió 2 goles en los primeros 3 partidos de Chivas en el Clausura 2026, mientras que en este inicio del Apertura 2026 se quedó en blanco en las primeras tres jornadas. El momento del equipo de Gabriel Milito no es el mismo y el nivel de la ‘Hormiga’ tampoco.

Ahora comenzará la Leagues Cup 2026 para Chivas; el Rebaño juega el próximo miércoles frente a LAFC y el delantero mexicano tendrá una nueva oportunidad de cortar la sequía de goles frente a uno de las instituciones más poderosas de la MLS.

Publicidad

En síntesis