Toluca, vigente campeón de la Concacaf Champions Cup, tratará este sábado de llevar el éxito internacional a lo propio y recuperar la “mística” ganadora en el plano local. El equipo choricero disputará el Campeón de Campeones 2026 en California, donde estará en juego la posibilidad de sumar otro trofeo a sus gloriosas vitrinas.
Actualmente, los ‘Diablos Rojos’ son los defensores del título del Campeón de Campeones, ya que ellos han ganado la edición pasada del certamen ante el América. Ahora, para poder volver a gritar campeón deberán vencer a Cruz Azul, último ganador de la Liga MX que viene con un nivel ultracompetitivo en todos los torneos.
En esta gran final, además de la chance colectiva de conquistar el título, hay un registro individual que puede alcanzarse en caso de darse un resultado favorable a Toluca. Antonio Mohamed podría alcanzar un récord inédito en la institución, agigantando su leyenda en el club y convirtiéndose en, quizás, el DT más importante de su historia.
Toluca podría homenajear a Mohamed [Foto: Getty]
Si Toluca derrota a Cruz Azul en la definición del Campeón de Campeones 2026, el ‘Turco’ se transformará en el técnico más ganador de la historia del conjunto escarlata. Actualmente, Mohamed ostenta ya cinco títulos, igualando lo hecho anteriormente por Ignacio Trelles, también con cinco estrellas. No obstante, aún nadie ha logrado seis.
Hasta el momento, el estratega argentino ha conseguido levantar 3 títulos locales (Apertura 2025, Clausura 2025 y Campeón de Campeones 2025) y 2 títulos internacionales (Campeones Cup 2025 y Concachampions 2026). Si suma el Campeón de Campeones 2026, llegará a seis coronaciones y quedará puntero en soledad en la lista de DTs de Toluca.
Todos los ganadores del Campeón de Campeones: el palmarés completo antes de Toluca vs. Cruz Azul
Los 5 técnicos más ganadores en la historia de Toluca:
Ignacio Trelles (5 títulos)
- Liga MX 1966-67
- Liga MX 1967-68
- Campeón de Campeones 1966-67
- Campeón de Campeones 1967-68
- Concacaf Champions League 1968
Antonio Mohamed (5 títulos)
- Liga MX Clausura 2025
- Campeón de Campeones 2025
- Campeones Cup 2025
- Liga MX Apertura 2025
- Concacaf Champions Cup 2026
Enrique Meza (4 títulos)
- Liga MX Verano 1998
- Campeón de Campeones 1998
- Liga MX Verano 1999
- Liga MX Verano 2000
Ricardo La Volpe (2 títulos)
- Liga MX Apertura 2002
- Campeón de Campeones 2003
Américo Gallego (2 títulos)
- Liga MX Apertura 2005
- Campeón de Campeones 2006