Antonio Mohamed podría meterse en la historia grande de los 'Diablos Rojos' en caso de un triunfo ante Cruz Azul.

Toluca, vigente campeón de la Concacaf Champions Cup, tratará este sábado de llevar el éxito internacional a lo propio y recuperar la “mística” ganadora en el plano local. El equipo choricero disputará el Campeón de Campeones 2026 en California, donde estará en juego la posibilidad de sumar otro trofeo a sus gloriosas vitrinas.

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Actualmente, los ‘Diablos Rojos’ son los defensores del título del Campeón de Campeones, ya que ellos han ganado la edición pasada del certamen ante el América. Ahora, para poder volver a gritar campeón deberán vencer a Cruz Azul, último ganador de la Liga MX que viene con un nivel ultracompetitivo en todos los torneos.

En esta gran final, además de la chance colectiva de conquistar el título, hay un registro individual que puede alcanzarse en caso de darse un resultado favorable a Toluca. Antonio Mohamed podría alcanzar un récord inédito en la institución, agigantando su leyenda en el club y convirtiéndose en, quizás, el DT más importante de su historia.

Toluca podría homenajear a Mohamed [Foto: Getty]

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Si Toluca derrota a Cruz Azul en la definición del Campeón de Campeones 2026, el ‘Turco’ se transformará en el técnico más ganador de la historia del conjunto escarlata. Actualmente, Mohamed ostenta ya cinco títulos, igualando lo hecho anteriormente por Ignacio Trelles, también con cinco estrellas. No obstante, aún nadie ha logrado seis.

Hasta el momento, el estratega argentino ha conseguido levantar 3 títulos locales (Apertura 2025, Clausura 2025 y Campeón de Campeones 2025) y 2 títulos internacionales (Campeones Cup 2025 y Concachampions 2026). Si suma el Campeón de Campeones 2026, llegará a seis coronaciones y quedará puntero en soledad en la lista de DTs de Toluca.

Los 5 técnicos más ganadores en la historia de Toluca:

Ignacio Trelles (5 títulos)

Liga MX 1966-67

Liga MX 1967-68

Campeón de Campeones 1966-67

Campeón de Campeones 1967-68

Concacaf Champions League 1968

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Antonio Mohamed (5 títulos)

Liga MX Clausura 2025

Campeón de Campeones 2025

Campeones Cup 2025

Liga MX Apertura 2025

Concacaf Champions Cup 2026

Enrique Meza (4 títulos)

Liga MX Verano 1998

Campeón de Campeones 1998

Liga MX Verano 1999

Liga MX Verano 2000

Ricardo La Volpe (2 títulos)

Liga MX Apertura 2002

Campeón de Campeones 2003

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Américo Gallego (2 títulos)