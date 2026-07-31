Tigres UANL tiene el panorama claro desde que Ángel Correa abandonó el futbol mexicano para regresar a su país y jugar en River Plate: encontrar un reemplazo acorde a la estrella que se marchó y aprovechar los millones que le ingresaron por su venta. En ese sentido, la institución Felina apuntó a un nombre argentino para reforzar sus filas, aunque sabe que no será una misión sencilla.

Publicidad

Tigres va por Alan Velasco

El elegido por Tigres es Alan Velasco. El jugador de Boca Juniors llegó al Xeneize en 2025 a cambio de 10 millones que cayeron en las arcas del Dallas de la MLS, pero desde entonces su nivel no estuvo a la altura de las expectativas y por eso no ven con malos ojos concretar una venta para intentar recuperar algo de todo lo que invirtió.

Alan Velasco podría reforzar pronto a Tigres UANL. (GETTY IMAGES)

Velasco llegó a Boca a comienzos de 2025 y firmó contrato hasta fines de 2028. Desde entonces, el mediocampista quilmeño acumula 2061 minutos -distribuidos en 43 partidos- con la casaca del Xeneize en los que marcó 4 goles, brindó 4 asistencias, recibió 6 tarjetas amarillas y no consiguió títulos.

Publicidad

Según el sitio especializado en fichajes, Transfermarkt, la ficha de Velasco está tazada en cerca de 3 millones de dólares. Boca sabe que no podrá recuperar la inversión total que hizo en su momento confiando en que sea un jugador capaz de llevar los hilos del equipo, pero tampoco está dispuesto a regalarlo.

Alan tiene apenas 24 años y una larga carrera por delante, por lo que su potencial está sobre la mesa. Desde Tigres el dinero no será un problema luego de la millonaria venta que hizo con Correa, sumado a la urgencia que tiene por reforzar la zona de creación de juego luego de la salida del jugador campeón del mundo. Las negociaciones apenas están comenzando.

En síntesis

El club Tigres UANL busca contratar al futbolista argentino Alan Velasco como refuerzo.

busca contratar al futbolista argentino Alan Velasco como refuerzo. El jugador Alan Velasco pertenece a Boca Juniors y tiene contrato hasta 2028.

pertenece a Boca Juniors y tiene contrato hasta 2028. El mediocampista quilmeño disputó 43 partidos y anotó 4 goles con el club Xeneize.