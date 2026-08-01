Real Madrid vs. Fiorentina: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Real Madrid vuelve a disputar un nuevo amistoso de pretemporada. Tras vencer a Leganés por 4-1, ahora el equipo dirigido por José Mourinho se verá las caras con Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria.
En medio de fichajes y salidas, el Merengue sigue preparándose para la temporada 2026-27 luego de una campaña sin títulos bajo las conducciones de Xabi Alonso en primer turno y Álvaro Arbeloa en la recta final.
Arda Güler disputó el amistoso contra Leganés (Getty Images)
Hora del partido Real Madrid vs. Fiorentina por país
- México, Costa Rica, Guatemala: 10:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 12:00 hs
- Argentina, Uruguay: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina
El partido amistoso entre Real Madrid y Fiorentina se podrá ver en directo en a través del canal de Real Madrid TV. Además, en Argentina será transmitido por TyC Sports, mientras que en España también están las opciones de Movistar Plus y Movistar Plus+.
Alineaciones probables de Real Madrid vs. Fiorentina
- Real Madrid: Andriy Lunin; Denzel Dumfries, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Alexis Ciria, Carlos Espí y Endrick.
- Fiorentina: David de Gea; Álex Jiménez, Radu Drăgușin, Marin Pongracic, Niccolò Fortini; Rolando Mandragora, Arthur Atta, Nicolò Fagioli; Moise Kean y Roberto Piccoli.