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Real Madrid vs. Fiorentina: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

El Merengue y la Viola miden fuerzas en Austria para continuar con la puesta a punto de cara a la próxima temporada.

Real Madrid y Fiorentina se enfrentan en la pretemporada
© Imagen propiaReal Madrid y Fiorentina se enfrentan en la pretemporada

Real Madrid vuelve a disputar un nuevo amistoso de pretemporada. Tras vencer a Leganés por 4-1, ahora el equipo dirigido por José Mourinho se verá las caras con Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria.

En medio de fichajes y salidas, el Merengue sigue preparándose para la temporada 2026-27 luego de una campaña sin títulos bajo las conducciones de Xabi Alonso en primer turno y Álvaro Arbeloa en la recta final.

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Arda Güler disputó el amistoso contra Leganés (Getty Images)

Arda Güler disputó el amistoso contra Leganés (Getty Images)

Hora del partido Real Madrid vs. Fiorentina por país

  • México, Costa Rica, Guatemala: 10:00 hs
  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 hs
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 12:00 hs
  • Argentina, Uruguay: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina

El partido amistoso entre Real Madrid y Fiorentina se podrá ver en directo en a través del canal de Real Madrid TV. Además, en Argentina será transmitido por TyC Sports, mientras que en España también están las opciones de Movistar Plus y Movistar Plus+.

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Alineaciones probables de Real Madrid vs. Fiorentina

  • Real Madrid: Andriy Lunin; Denzel Dumfries, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Alexis Ciria, Carlos Espí y Endrick.
  • Fiorentina: David de Gea; Álex Jiménez, Radu Drăgușin, Marin Pongracic, Niccolò Fortini; Rolando Mandragora, Arthur Atta, Nicolò Fagioli; Moise Kean y Roberto Piccoli.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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