Real Madrid vs. Fiorentina: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

El Merengue y la Viola miden fuerzas en Austria para continuar con la puesta a punto de cara a la próxima temporada.

Real Madrid vuelve a disputar un nuevo amistoso de pretemporada. Tras vencer a Leganés por 4-1, ahora el equipo dirigido por José Mourinho se verá las caras con Fiorentina en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, Austria.

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En medio de fichajes y salidas, el Merengue sigue preparándose para la temporada 2026-27 luego de una campaña sin títulos bajo las conducciones de Xabi Alonso en primer turno y Álvaro Arbeloa en la recta final.

Arda Güler disputó el amistoso contra Leganés (Getty Images)

Hora del partido Real Madrid vs. Fiorentina por país

México, Costa Rica, Guatemala : 10:00 hs

: 10:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 11:00 hs

: 11:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 12:00 hs

: 12:00 hs Argentina, Uruguay : 13:00 hs

: 13:00 hs España: 18:00 hs

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Dónde ver Real Madrid vs. Fiorentina

El partido amistoso entre Real Madrid y Fiorentina se podrá ver en directo en a través del canal de Real Madrid TV. Además, en Argentina será transmitido por TyC Sports, mientras que en España también están las opciones de Movistar Plus y Movistar Plus+.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Fiorentina