Mientras los futbolistas entregaban una actuación de lujo ante FC Juárez dentro del campo de juego, la directiva de Pumas UNAM acordó otra incorporación fuera del mismo. Pensando a mediano y largo plazo, las autoridades le quitaron una joya a otro poderoso del futbol mexicano y contrataron a un interesante talento de la liga.

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Este viernes, los altos mandos los ‘Universitarios’, a través de su área profesional de reclutamiento, ficharon a Oscar Soto, central-volante de 21 años que viene de Rayados de Monterrey. La noticia la confirmó Brian Sales, reconocido periodista ‘insider’ auriazul, que reveló la adquisición de los derechos económicos y federativos del juvenil.

Oscar Soto, integrante de la categoría 2005, formaba parte de las fuerzas básicas de Rayados desde muy pequeño. Todo su proceso de formación, a nivel humano y a nivel deportivo, lo realizó dentro de la estructura de ‘La Pandilla’. Poco a poco, su buen rendimiento y proyección en el cuadro albiazul lo fue haciendo escalar de categorías amateur.

Oscar Soto, de Rayados a Pumas [Foto: Monterrey]

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Gracias a su proyección y a sus buenas presentaciones, fue convocado a la Selección Mexicana Sub-18, donde inició su camino en el ‘Tri’ y logró todavía más vidriera y reconocimiento. Posteriormente, esa citación también le permitió al ahora jugador de Pumas UNAM ganarse un nombre más fuerte dentro del equipo de Monterrey.

Tras aquellos momentos vividos, Oscar Soto realizó su debut oficial en Primera en enero 2025, en un cruce contra Necaxa por la Liga MX, donde ingresó desde el banco de suplentes. No obstante, la inversión millonaria en fichajes que hizo la directiva lo terminó marginando de tener un lugar en el plantel profesional y continuar evolucionando.

Sin lugar en El Barrial, Pumas lo reclutó y lo registró a priori para el equipo Sub-21, pero con la intención de a corto plazo poder verlo peleando un puesto en el grupo de Esteban Solari. Mientras se jugaba el encuentro ante FC Juárez, se terminaron de firmar los papeles para la incorporación de Oscar Soto a los ‘Felinos’ y ya viaja a CU.

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La flamante contratación de Pumas puede desempeñarse como centrocampista o zaguero y puede desenvolverse bien en ambas posiciones del terreno de juego si le toca hacerlo. Ahora dependerá de la estructura de los ‘Felinos’ darles las herramientas que consideren necesarias para darle el golpe de calor que hace falta para convertirlo en un gran activo futuro.