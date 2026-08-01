Los cuatro futbolistas de América que están disponibles para sumar minutos ante Santos Laguna

América viene de empatar con Atlante y quiere recuperarse con una victoria. Guillermo Almada empieza a tener a su plantel casi completo.

América recibe este domingo a Santos Laguna en el Estadio Azteca por la tercera jornada del Apertura 2026. El equipo de Guillermo Almada viene de empatar con Atlante y no dejó una buena imagen.

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Por esta razón es que Las Águilas quieren mostrar una mejor actuación con respecto al partido anterior de la Liga MX. La buena noticia es que Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Alan Cervantes y José Zúñiga podrían sumar minutos este domingo frente a Santos Laguna.

La situación de cada jugador

En el caso de los primeros dos mencionados, ambos tuvieron vacaciones luego del Mundial 2026 y se espera que jueguen sin problemas. El tercero fue titular en la victoria contra Querétaro en el debut del Apertura 2026, pero luego estuvo ausente frente a Atlante.

Israel Reyes volvería a jugar tras el Mundial 2026 (Getty Images)

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Alan Cervantes volverá a estar disponible y Guillermo Almada contará con el centrocampista. Por último, José Raúl Zuñiga también se sumará nuevamente a la nómina luego del fuerte golpe que recibió en una rodilla en un entrenamiento.

El colombiano estuvo en la convocatoria frente a Querétaro, pero luego fue baja contra Atlante. De esta manera, Guillermo Almada empieza a tener casi todo el plantel completo de cara a un calendario exigente debido a que en pocos días inicia la Leagues Cup 2026.

Las cuatro bajas del América

Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas todavía no estarán disponibles por sus respectivas lesiones, mientras que Luis Malagón y Víctor Dávila completan la lista de cuatro futbolistas ausentes en la nómina del América frente a Santos Laguna.

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En síntesis