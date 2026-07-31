Los 'Zorros' abrocharon la llegada de un centrodelantero argentino de gran presente y sueñan con el Apertura.

A lo largo de este libro de pases, el mercado del Atlas se ha consolidado como la sorpresa del verano en el futbol mexicano, con una serie de contrataciones que dan que hablar. El cuadro rojinegro ha sido el gran protagonista de esta ventana y hace instantes acaba de cerrar otro refuerzo interesante para su larga lista de caras nuevas.

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Esta tarde, los ‘Zorros’ abrocharon el fichaje de Florian Monzón, un centrodelantero argentino de 25 años de edad, de notable actualidad en Sudamérica. La operación le sale a costo alto al equipo mexicano, que con la llegada de los nuevos propietarios ha salido con mucha fuerza a buscar incorporaciones al exterior.

El conjunto de Guadalajara desembolsó 4 millones de dólares para adquirir los derechos económicos del futbolista que pertenecía a Vélez Sarsfield, líder de la Liga Argentina. Atlas se quedará con el 80% del pase de Florian Monzón, dejándole a su club formador un 20% de la ficha para ser socios en una futura venta del jugador.

Monzón, de goleador de Vélez a Atlas [Foto: CAVS]

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Uno de los gestos que ilusionó a la directiva fue que el futbolista hizo mucha fuerza para llegar a la escuadra de la Liga MX y para que se avance en esa operación. Tras haber sido titular en la primera fecha del campeonato argentino, ya en el último partido de Vélez pidió no jugar y fue a la banca, sin sumar minutos en el juego.

Además de la propuesta del Atlas, Vélez también tenía una oferta de Angers pero era más baja y entre el delantero y la institución acordaron cerrar el trato con el equipo rojinegro. Los franceses no elevaron el último ofrecimiento económico, y en las últimas horas se pulieron los detalles finales para desembarcar en Guadalajara.

En la última campaña doméstica, Florian Monzón fue el goleador de su equipo en el torneo, donde convirtió 6 tantos y aportó 1 asistencia en 14 presentaciones totales. Este campeonato fue el de su ‘explosión’, donde pudo demostrar todos sus recursos futbolísticos y sus credenciales, posicionándose como uno de los mejores del país en su puesto.

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Este sábado, el jugador viajará a México para someterse a revisión médica, firma y presentación. Será dirigido por un compatriota como Hernán Crespo, quien fue el que dio el visto bueno final para el fichaje. Seguramente, la leyenda argentina podrá darle muchas herramientas a su nuevo pupilo, que juega de ‘9’ como él supo hacerlo en Europa y en la Selección.