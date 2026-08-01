Descubre cómo seguir la transmisión del juego de esta tarde entre dos equipos que les urge ganar.

En la continuidad de la jornada 3 del Apertura 2026, este sábado futbolero en México se abrirá en el Estadio La Corregidora, con una buena alternativa vespertina. Querétaro y Tigres UANL se verán las caras esta tarde en un choque de ida y vuelta, que representará un verdadero “duelo de necesitados” tras sus primeros resultados.

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¿Cómo llegan Querétaro y Tigres al partido por el Apertura 2026?

Los ‘Gallos Blancos’ arriban a este juego luego de lograr un gran triunfo fuera de casa, al vencer por 2-1 a Pachuca en el Estadio Hidalgo por un doblete de Ali Ávila. Los dirigidos por Esteban González se colocan actualmente en el 12° puesto del campeonato, con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota.

Los ‘Universitarios’ alcanzan este encuentro tras un insípido empate de local, al igualar 2-2 con San Luis en el Estadio Universitario con goles de Sánchez y Gorriarán. El conjunto auriazul que perdió a su DT se ubica en el 15° lugar de la tabla, con 1 unidad, por cosechar un empate y una caída hasta ahora.

Querétaro y Tigres se miden por la jornada 3 [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Querétaro vs. Tigres por el Apertura 2026?

El juego Querétaro vs. Tigres UANL se llevará a cabo HOY sábado 1 de agosto, con sede en el Estadio La Corregidora, en el marco de la jornada 3 del Apertura 2026. El compromiso de Liga MX está programado para dar comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, siendo el primer juego de la agenda del día.

¿Dónde ver EN VIVO Querétaro vs. Tigres por TV en México?

El juego Querétaro vs. Tigres UANL, como los aficionados podrán advertir al revisar la grilla deportiva de este sábado, no será televisado en el territorio mexicano. Ninguno de los canales disponibles, ni de señal abierta ni de cable, transmitirá el encuentro de Liga MX en suelo nacional por sus pantallas.

¿Dónde ver EN VIVO Querétaro vs. Tigres por Internet en México?

El juego Querétaro vs. Tigres UANL se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del país, en forma exclusiva de manera online, por medio de la plataforma FOX One. Será el único servicio de streaming que pasará en simultáneo y con imagen y sonido las acciones del cruce de la jornada 3 del Apertura 2026.