"Loco" Abreu molesto con los abucheos a Gilberto Mora

Esto es lo que dijo El "Loco" Abreu después de que le gritaran "Pecho frío" a Gilberto Mora en el Estadio Libertad Financiera.

Los Xolos de Tijuana disputaron este sábado su partido de la Jornada 3 ante Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera. Sebastián Abreu decidió que Gilberto Mora fuera de inicio, pero más allá de impactar en el resultado, el futbolista fue abucheado y criticado por la afición potosina que se dio cita en este inmueble.

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Abreu defiende a Gil Mora

En redes sociales se filtraron videos en los que le gritaban “pecho frío” al futbolista rojinegro, por lo que en la conferencia de prensa, el “Loco” fue cuestionado por la prensa respecto a estas cosas que le gritaban en el estadio y la manera en la que lo abucheaban, dejando claro que aún era un joven de 17 años que estaba en desarrollo.

“No hay que preocuparse (por el nivel de Mora contra San Luis), un jugador de esa clase, que te de ese esfuerzo, que tácticamente entienda como ayudar al equipo, es una gran evolución para un chico de 17 años, no nos olvidemos que tiene 17 años y técnicamente es implacable”, fue lo que respondió el técnico al respecto.

¿Por qué le gritaron a Morita?

Hay que recordar que esto no es todo lo que pasó y es que en el terreno de juego el futbolista de Xolos cometió una falta que se reprodujo en redes sociales por la que después se cobró Sebastien Salles-lamonge, algo que también fue clave para que los seguidores actuaran de esta manera en contra del futbolista juvenil.

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Además previo a este duelo, el cuadro potosino hizo una presentación de su nuevo fichaje confundiendo a su afición con Gil Mora y Felipe Mora, por lo que los propios aficionados pedían que mejor hubiera llegado el jugador de Xolos en lugar de su fichaje, por lo que más bien esta reacción que tuvieron fue por el duelo.

En síntesis