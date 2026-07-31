Birmingham vs. Barcelona: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Barcelona afronta este viernes una nueva prueba de pretemporada ante Birmingham City. El foco está puesto en a qué hora se juega en México, la transmisión y lo que se sabe, por ahora, de las alineaciones.

El amistoso internacional entre Birmingham City y Barcelona está programado para hoy, viernes 31 de julio de 2026, y representa otro paso en la preparación del equipo de Hansi Flick antes del arranque de la temporada. Cabe destacar que la mayoría de los que disputaron el Mundial aún no están con el equipo.

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Después de más de dos semanas de trabajo y de una concentración reciente en Inglaterra, el conjunto culé afronta otro ensayo de preparación. Del otro lado estará el Birmingham City de Chris Davies, que llega con actividad reciente en amistosos dentro de la misma etapa de pretemporada.

Hora de Birmingham City vs. Barcelona en México

El amistoso internacional entre Birmingham City y Barcelona comenzará a las 12:45 horas del Centro de México este viernes 31 de julio de 2026.

Qué canal transmite EN VIVO Birmingham City vs. Barcelona en México

No hay canales ni plataformas oficiales para ver el amistoso entre Birmingham y Barcelona en México. Por otra parte, el Barcelona transmitirá el partido a través de sus canales oficiales en el servicio ‘Barca Play’ y su canal de Youtube, pero en ambos casos es necesario estar suscripto.

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Probables alineaciones de Birmingham y Barcelona

Birmingham : James Beadle; Bright Osayi-Samuel, Christoph Klarer, Dael Fry, Alex Cochrane; Tomoki Iwata, Jhon Solís; Carlos Vicente, Kanya Fujimoto, Demarai Gray; August Priske

: James Beadle; Bright Osayi-Samuel, Christoph Klarer, Dael Fry, Alex Cochrane; Tomoki Iwata, Jhon Solís; Carlos Vicente, Kanya Fujimoto, Demarai Gray; August Priske Barcelona: Wojciech Szczęsny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Álvaro Cortés, Gerard Martín; Marc Casadó, Marc Bernal, Tomás Marqués; Ibrahim Diarra, Jofre Torrents y Karim Adeyemi.

En síntesis