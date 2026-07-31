Juventus vs. Niza: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Juventus y Niza se ven las caras este viernes en Turín. La Vecchi Signora recibirá a Les Aiglons en el Juventus Training Center en el marco de un amistoso de pretemporada, el tercero para ambos en el mes de julio.
La Juve viene de un empate sin goles con Basilea y una victoria por la mínima ante Standard Lieja. Niza, por su parte, cosechó dos goleadas: 4-0 sobre Nimes y 3-0 contra Olympique de Marsella. ¿Se le termina el invicto a alguno de los dos?
Kenan Yildiz, figura de Juventus (Getty Images)
Hora del partido Juventus vs. Niza por país
- México, Costa Rica, Guatemala: 10:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 12:00 hs
- Argentina, Uruguay: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Dónde ver Juventus vs. Niza
El encuentro amistoso entre Juventus y Niza se puede ver en directo a través de la plataforma oficial Juventus.com y la aplicación del club. Además, en algunas regiones será transmitido por DAZN.
Alineaciones confirmadas
- Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Zeki Çelik, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso; Douglas Luiz, Manuel Locatelli, Fabio Miretti, Edon Zhegrova; Arkadiusz Milik.
- Niza: Yehvann Diouf; Laurent Abergel, Melvin Bard, Youssouf Ndayishimiye, Djibril Coulibaly; Jonathan Clauss; Hamza Koutoune, Xavier Mandza Tsiendi; Sofiane Diop, Victor Orakpo, Isak Jansson.