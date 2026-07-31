Juventus vs. Niza: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

La Vecchia Signora recibe al conjunto francés en el Juventus Training Center en el marco de un partido de preparación para la temporada 2026-27.

Juventus y Niza se ven las caras este viernes en Turín. La Vecchi Signora recibirá a Les Aiglons en el Juventus Training Center en el marco de un amistoso de pretemporada, el tercero para ambos en el mes de julio.

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La Juve viene de un empate sin goles con Basilea y una victoria por la mínima ante Standard Lieja. Niza, por su parte, cosechó dos goleadas: 4-0 sobre Nimes y 3-0 contra Olympique de Marsella. ¿Se le termina el invicto a alguno de los dos?

Kenan Yildiz, figura de Juventus (Getty Images)

Hora del partido Juventus vs. Niza por país

México, Costa Rica, Guatemala : 10:00 hs

: 10:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 11:00 hs

: 11:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 12:00 hs

: 12:00 hs Argentina, Uruguay : 13:00 hs

: 13:00 hs España: 18:00 hs

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Dónde ver Juventus vs. Niza

El encuentro amistoso entre Juventus y Niza se puede ver en directo a través de la plataforma oficial Juventus.com y la aplicación del club. Además, en algunas regiones será transmitido por DAZN.

Alineaciones confirmadas