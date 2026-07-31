Repasa aquí cómo están los principales lugares del Apertura luego de los tres partidos del viernes botanero.

¡Comenzó la jornada 3! Este viernes 31 de julio se dio inicio a una nueva fecha del Apertura 2026, con tres encuentros que mantuvieron a los aficionados pegados a la TV. Los primeros partidos generaron modificaciones en la tabla de posiciones y de goleo de este campeonato de la Liga MX, que podrás repasar en este desglose.

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¿Cuáles fueron los resultados del viernes en el Apertura 2026?

Estos fueron los marcadores finales de los tres compromisos del día en la Liga MX, con sus respectivos goleadores:

Puebla 1-1 Chivas, en el Estadio Cuauhtémoc.

Goles: Eduardo Mustre (P) y Roberto Alvarado (C).

FC Juárez 1-5 Pumas UNAM, en el Estadio Olímpico.

Goles: José Luis Rodríguez (J), Juninho x3, Robert Morales y Guillermo Martínez (P).

Atlético San Luis 0-0 Xolos.

Goles: sin anotadores.

En este primer día de partidos de la jornada 3 del Apertura, se produjeron dos empates y un triunfo visitante, sin poder hacer pesar la localía los equipos dueños de casa.

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Pumas festejó con una goleada letal [Foto: imago]

¿Quién es el líder de la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Tras los partidos del viernes botanero, los Xolos de Tijuana continúan como líderes en soledad del torneo de Primera División, ahora con 7 unidades cosechadas. Por detrás, completan el podio con 6 puntos Pumas y Cruz Azul. En el caso de ‘La Máquina’, podría escalar a lo más alto si gana su partido pendiente de esta fecha.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes:

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¿Quién es el líder de la tabla de goleo del Apertura 2026?

Con los tres encuentros del viernes disputados, Juninho, Salomón Rondón y Lucas Ocampos ocupan la cima del listado de artilleros de la Liga MX, con 3 tantos cada uno. Tras su hat-trick en Pumas vs. FC Juárez, Juninho alcanzó lo más alto. Por detrás, con 2 goles quedaron Ávila, Pizzutto, Márquez, Llorente, Alvarado, Carranza y Mourad.

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes: