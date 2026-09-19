Los fans tropezaron con un obstáculo a la hora de sintonizar el juego en Potosí y aquí lo resolvemos.

El Estadio Libertad Financiera albergará esta tarde uno de los encuentros que dan ‘kick-off’ a la tanda de partidos del sábado en la Liga MX. En un cruce clave entre dos equipos del fondo de la tabla, Atlético San Luis y Necaxa se reencontrarán por el torneo de Primera. Desafío fundamental para escalar para los dos cuadros que se miden hoy.

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En el caso de los dueños de casa, los ‘Potosinos’ vienen de sufrir una dolorosa derrota como visitantes en el Nou Camp, donde perdieron por 2-0 ante el Club León. Con ese resultado, actualmente marchan en el 16° y antepenúltimo lugar del Apertura 2026, con apenas 6 unidades cosechadas, a solo tres del fondo de la tabla de posiciones.

Por el lado de los contendientes, los ‘Rayos’ también padecieron una complicada caída pero como locales en el Victoria, donde fueron vencidos por 1-0 ante el Puebla. A raíz de ello, se colocan en la 13° ubicación de esta Liga MX, con sólo 8 puntos, apenas dos más que su rival. En el medio, despidieron a su entrenador Martín Varini.

El último San Luis-Necaxa se jugó en Aguascalientes [Foto: Getty]

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Acercándose el horario del encuentro de la continuidad de esta jornada 9, los aficionados se cruzaron un obstáculo intentando sintonizar el mismo. Es que en esta oportunidad el partido no irá por TV abierta en México. Ninguno de los canales gratuitos disponibles en la grilla cuenta con los derechos para pasar el juego de Liga MX.

Esta situación desafortunada para parte del público surge de que el ‘Atleti’ tiene un acuerdo de transmisión con ESPN y Disney+ Premium para los cotejos que juega de local. Por ese motivo, este compromiso ante Necaxa por el Apertura 2026 se podrá sintonizar por ese canal de televisión de cable y esa plataforma de streaming paga.

Lo curioso en esta ocasión es que además de ESPN y Disney+ Premium, el Atlético San Luis vs. Necaxa también se podrá ver por el servicio online de ViX Premium. Esa plataforma cuenta con una suscripción paga que brinda una alternativa para aquellos aficionados que prefieren no seguir el encuentro por las otras dos opciones.

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El compromiso entre Atlético San Luis y Necaxa por la jornada 9 del corriente Apertura 2026 se llevará a cabo desde las 17.00 hora CDMX, en simultáneo al Atlas vs. Pumas. El Estadio Libertad Financiera está listo para un encuentro muy caliente entre ambos equipos, que buscarán ganar para escaparle a los últimos lugares del torneo.