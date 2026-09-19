Henry Martín reveló la plática que tuvo con Rafa Márquez sobre la Selección Mexicana

Henry Martín no juega en la Selección Mexicana desde noviembre de 2024 pero no le cerró las puertas al Tri.

La Selección Mexicana anunció este jueves la primera lista oficial de Rafael Márquez como entrenador del Tri. En ella hay varios nombres que disputaron el Mundial 2026 como también hay otros jugadores nuevos que inician un nuevo ciclo en el combinado nacional.

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Henry Martín ha sido un jugador de época en la Liga MX en la última década por lo hecho en el América. Sin embargo, el delantero tiene 33 años y en la última temporada tuvo muchas complicaciones físicas. No obstante, ‘La Bomba’ no le cerró las puertas a la Selección Mexicana.

El capitán de Las Águilas reveló, en la previa al Clásico Nacional, una plática que tuvo con Rafa Márquez: “El otro día que estuvo aquí estuvimos platicando, no me dijo de plano ‘ya ni lo pienses’, nada, al contrario. Yo siempre tengo la ilusión de representar al país, es lo más grande que puedes tener como deportista, hablando de cualquier deporte, y es lo que todos queremos, estar ahí”.

“Ahora lo que pienso es recuperar mi nivel, estar en el mejor momento, como estuve en algún tiempo“, agregó Henry Martín en relación a su presente. El delantero parecería haber terminado de sufrir el calvario de lesiones y ya estaría sano.

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Henry Martín en su último juego en México (Getty Images)

¿Desde cuándo Henry Martín no juega con México?

El capitán del América no juega en la Selección Mexicana desde noviembre de 2024, cuando sumó 24 minutos y convirtió un doblete en la goleada por 4-0 frente a Honduras en los cuartos de final de la Nations League, en el inicio del ciclo de Javier Aguirre.

Con 33 años parece poco probable que llegue al Mundial 2030, pero quizás ‘La Bomba’ pueda tener oportunidades a corto plazo en otros torneos. Todo dependerá de si Henry Martín puede mantenerse alejado de las lesiones y si muestra un buen nivel.

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En síntesis