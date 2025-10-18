Este sábado se juega el partido entre el Club León y Santos Laguna en el Estadio TSM, la escuadra esmeralda con el regreso de Ignacio Ambriz estuvo en el ojo del huracán tras ser exhibido por grupo Pachuca, pero ante ello el estratega se mantuvo firme para seguir con el equipo. Ante eso, será su segundo duelo al frente de la escuadra.

En el primer encuentro sostuvo una derrota ante Toluca de 2-4; pero en esta ocasión ante un rival que no ha podido levantar en el torneo busca su primera victoria; en el caso de los laguneros, cayeron ante América en un 3-0 y quieren conseguir el triunfo en casa en este partido, por lo que Francisco Rodríguez ya tiene a sus 11 elegidos para hoy.

Esta noche uno de los jugadores que más se busca potenciar con la llegada de Nacho es James Rodríguez, por lo que después del gol que metió ante los Diablos Rojos tendrá que hacer diferencia en este juego. El problema aquí es que vencerlos será clave para alejarse de Santos, ya que sólo se llevan dos puntos y en caso de que los laguneros venzan podrían quedar por debajo en la tabla.

Alineación del Club León

Óscar Jiménez

Iván Moreno

Rodrigo Echeverría

Jaine Barreiro

Nicolás Fonseca

Fernando Beltrán

James Rodríguez

Salvador Reyes

José Ramírez

Rogelio Funes Mori

José Alvarado

Alineación de Santos Laguna

Carlos Acevedo

Bruno Amione

José Abella

Óscar Ortega

Kevin Balanta

Javier Güemez

Salvador Mariscal

Kevin Palacios

Francisco Villalba

Ramiro Sordo

Bruno Barticciotto



