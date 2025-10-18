Este sábado se juega el partido entre el Club León y Santos Laguna en el Estadio TSM, la escuadra esmeralda con el regreso de Ignacio Ambriz estuvo en el ojo del huracán tras ser exhibido por grupo Pachuca, pero ante ello el estratega se mantuvo firme para seguir con el equipo. Ante eso, será su segundo duelo al frente de la escuadra.
En el primer encuentro sostuvo una derrota ante Toluca de 2-4; pero en esta ocasión ante un rival que no ha podido levantar en el torneo busca su primera victoria; en el caso de los laguneros, cayeron ante América en un 3-0 y quieren conseguir el triunfo en casa en este partido, por lo que Francisco Rodríguez ya tiene a sus 11 elegidos para hoy.
Esta noche uno de los jugadores que más se busca potenciar con la llegada de Nacho es James Rodríguez, por lo que después del gol que metió ante los Diablos Rojos tendrá que hacer diferencia en este juego. El problema aquí es que vencerlos será clave para alejarse de Santos, ya que sólo se llevan dos puntos y en caso de que los laguneros venzan podrían quedar por debajo en la tabla.
ver también
James Rodríguez deberá cuidar sus piernas: rival del colombiano lo advierte antes de Santos Laguna vs. León
Alineación del Club León
- Óscar Jiménez
- Iván Moreno
- Rodrigo Echeverría
- Jaine Barreiro
- Nicolás Fonseca
- Fernando Beltrán
- James Rodríguez
- Salvador Reyes
- José Ramírez
- Rogelio Funes Mori
- José Alvarado
Alineación de Santos Laguna
- Carlos Acevedo
- Bruno Amione
- José Abella
- Óscar Ortega
- Kevin Balanta
- Javier Güemez
- Salvador Mariscal
- Kevin Palacios
- Francisco Villalba
- Ramiro Sordo
- Bruno Barticciotto