Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Juega James Rodríguez? Las alineaciones de Santos Laguna vs. Club León por la Jornada 13 del Apertura 2025

Estos son los 22 jugadores que disputarán el día de hoy el Santos Laguna vs Club León.

Por Marilyn Rebollo

James Rodríguez y León se enfrentan a Santos Laguna
© Getty ImagesJames Rodríguez y León se enfrentan a Santos Laguna

Este sábado se juega el partido entre el Club León y Santos Laguna en el Estadio TSM, la escuadra esmeralda con el regreso de Ignacio Ambriz estuvo en el ojo del huracán tras ser exhibido por grupo Pachuca, pero ante ello el estratega se mantuvo firme para seguir con el equipo. Ante eso, será su segundo duelo al frente de la escuadra.

Publicidad

En el primer encuentro sostuvo una derrota ante Toluca de 2-4; pero en esta ocasión ante un rival que no ha podido levantar en el torneo busca su primera victoria; en el caso de los laguneros, cayeron ante América en un 3-0 y quieren conseguir el triunfo en casa en este partido, por lo que Francisco Rodríguez ya tiene a sus 11 elegidos para hoy.

Esta noche uno de los jugadores que más se busca potenciar con la llegada de Nacho es James Rodríguez, por lo que después del gol que metió ante los Diablos Rojos tendrá que hacer diferencia en este juego. El problema aquí es que vencerlos será clave para alejarse de Santos, ya que sólo se llevan dos puntos y en caso de que los laguneros venzan podrían quedar por debajo en la tabla.

James Rodríguez deberá cuidar sus piernas: rival del colombiano lo advierte antes de Santos Laguna vs. León

ver también

James Rodríguez deberá cuidar sus piernas: rival del colombiano lo advierte antes de Santos Laguna vs. León

Alineación del Club León

  • Óscar Jiménez
  • Iván Moreno
  • Rodrigo Echeverría
  • Jaine Barreiro
  • Nicolás Fonseca
  • Fernando Beltrán
  • James Rodríguez
  • Salvador Reyes
  • José Ramírez
  • Rogelio Funes Mori
  • José Alvarado
Publicidad

Alineación de Santos Laguna

  • Carlos Acevedo
  • Bruno Amione
  • José Abella
  • Óscar Ortega
  • Kevin Balanta
  • Javier Güemez
  • Salvador Mariscal
  • Kevin Palacios
  • Francisco Villalba
  • Ramiro Sordo
  • Bruno Barticciotto


marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Rival de James Rodríguez lo advierte antes de Santos Laguna vs. León
Liga MX

Rival de James Rodríguez lo advierte antes de Santos Laguna vs. León

¿Por qué no juega James Rodríguez en Colombia vs. Canadá por el amistoso internacional?
Futbol Internacional

¿Por qué no juega James Rodríguez en Colombia vs. Canadá por el amistoso internacional?

James Rodríguez arremetió contra la Selección Mexicana en pleno partido
Selección Mexicana

James Rodríguez arremetió contra la Selección Mexicana en pleno partido

Santiago Giménez con oportunidad de recuperar liderato de la Serie A
Mexicanos en el extranjero

Santiago Giménez con oportunidad de recuperar liderato de la Serie A

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo