El ciclo de James Rodríguez en el Club León llegó a su fin tras su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX. Tras no cumplir con las expectativas, las partes llegaron a un acuerdo para no renovar el vínculo y ahora el colombiano busca un nuevo destino.

Ahora, son varios los clubes que buscar sumar al talentoso jugador de 34 años, de diferentes ligas y diferentes países. De cara a poder llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, el atacante busca nuevos horizontes para arribar con rodaje.

En las últimas horas, una versión que tomó fuerza es la de que el ex Real Madrid pueda recalar en la MLS. Acorde a Futbol Red, el “futuro de James estaría en Estados Unidos“. Y acorde a VBarCaracol, Columbus Crew es uno de los interesados.

El primer sitio agregó: “La estrategia de James se repetiría y se movería de manera similar a lo ocurrido hace cuatro años, cuando decidió irse a jugar al Al-Rayyan, de Catar, justo en la previa de la Copa Mundial de 2022, a la que Colombia no clasificó“.

El gran desafío para el jugador colombiano es la inactividad. Y es que el ex mediocampista de la Fiera no juega desde el 18 de noviembre y la pausa en Estados Unidos se prolongará hasta el 21 de febrero. Son casi tres meses pensando en un torneo que arrancarán en junio de este año.

¿Cómo fue el ciclo de James Rodríguez en Club León?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el ex mediocentro del Real Madrid disputó 14 compromisos, siendo titular en 10 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 2 asistencias. Fue importante para el funcionamiento en ofensiva de los Esmeraldas.

