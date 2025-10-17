James Rodríguez deberá cuidar sus piernas: rival del colombiano lo advierte antes de Santos Laguna vs. León

León vuelve al ruedo este sábado 18 de octubre ante Santos Laguna con la urgencia de sumar de a tres puntos si quiere clasificar a la siguiente instancia del Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto Esmeralda no gana desde el 30 de agosto (3-0 ante Querétaro) y ocupa el puesto 12 de la tabla de posiciones, pero en frente tendrá a un equipo todavía más necesitado.

Si bien este cotejo se presenta como accesible para León, lo cierto es que no tienen buenos antecedentes recientes ante Santos Laguna (actualmente 16°) y desde el club lagunero ya lanzaron una advertencia para James Rodríguez en la previa. En diálogo con ‘TV Azteca Deportes’, el defensa Javier Güemez le dejó saber a la estrella colombiana que le harán sentir el rigor en el Nuevo Estadio Corona.

“James obviamente todo mundo lo conoce, es un jugador muy importante, es un jugador con mucha calidad y claro que hay que tener a ese tipo de jugadores muy cerca, con mucho roce, con incomodidad, que no estén cómodos dentro del terreno de juego, y si me toca participar, claro que va a ser un encuentro donde tenga bastante bastante fricción“, comenzó diciendo Güemez.

James Rodríguez con la playera de León (Getty Images)

Además, Javier anticipa que será “un partido complicado, ríspido, trabado y abierto, de ida y vuelta”. En la misma línea, pronosticó “mucho choque” y aseguró: “Nos enfocamos más en lo que podamos hacer nosotros, en lo que trabajamos durante este parón de fecha FIFA, como el orden defensivo y todo ese tipo de aspectos para partir de ahí hacia la ofensiva”.

Por último, el experimentado jugador de 34 años analizó el presente de Santos Laguna en la previa de la Jornada 13: “Son cinco finales que nos quedan, y empezando por nuestros partidos en casa son de tres puntos, ya ni el empate nos sirve, no nos deja satisfechos un empate, tienen que ser los tres puntos aquí“.

Antecedente con final feliz para Santos Laguna

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 9 de marzo, en el marco de la Jornada 11 del Clausura 2025. Aquel día, Santos Laguna se impuso en condición de local por 2-1 con un agónico tanto de Anderson Santamaría en el agregado del complemento. James Rodríguez fue titular en dicho encuentro, pero fue reemplazado a los 72 minutos por Paul Bellón.

