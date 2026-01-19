América está lejos de ser ese equipo que supo meter miedo en el futbol mexicano y que terminó siendo tricampeón. También quedó atrás aquel conjunto que alcanzó su cuarta final consecutiva, aunque no pudo quedarse con el tetracampeonato.

Las Águilas comenzaron este 2026 de la peor manera, firmando uno de los peores arranques de su historia, con cero victorias en tres partidos disputados. Los resultados no acompañan y la presión empieza a crecer alrededor del equipo dirigido por André Jardine.

Este domingo, América fue superior en varios pasajes del partido, pero no le alcanzó para ganar en su visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo. El dominio territorial y la intención estuvieron, aunque nuevamente faltó lo más importante: el gol.

Más allá de que todavía no han logrado ganar, lo más preocupante es que tampoco han convertido goles en el Clausura 2026. La falta de contundencia se ha transformado en el principal problema del equipo y explica gran parte del mal inicio de torneo.

Ahora, América tendrá algunos días para descansar, entrenar al máximo y preparar el próximo compromiso, donde buscarán dar un golpe sobre la mesa. Jardine dejó en claro que confía plenamente en el proceso y aseguró que el equipo está muy cerca de volver a mostrar su mejor versión.

En conferencia de prensa, el entrenador brasileño fue contundente: “Su América, el América que todos gustan, está muy cerca de estar de vuelta. Hoy fue una demostración, aún nos faltan algunos detalles como equipo, en movimientos, un poco más de confianza también, pero tengo la certeza absoluta de que a partir de la fecha cuatro, América regresa con toda su fuerza”, expresó.

Luego agregó: “Estén con nosotros porque vamos a necesitar de la afición, llenar los estadios, porque los objetivos son grandes, el hambre es grande también y juntos vamos a ser muy muy fuertes a partir del regreso del torneo”.

Jardine criticó al arbitraje

El técnico del América también se refirió a las polémicas arbitrales de los últimos partidos y no ocultó su molestia. “Seré breve, otra vez un error importante. No queremos ser beneficiados. Dicho eso, tal vez alguien del club quiera manifestarse arriba de mí, es siempre importante escuchar a nuestros jefes”, fueron las palabras de Jardine, dejando en claro su postura tras lo ocurrido en el empate ante Pachuca.

