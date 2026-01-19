En el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pachuca y América aburrieron a todos y empataron sin goles en el Estadio Hidalgo. Los dos equipos fueron incapaces de elaborar jugadas claras de gol y debieron conformarse con apenas una unidad.

Tan pocas fueron las emociones que lo más interesante se vio fuera del campo de juego. Hubo un momento de tensión en los banquillos poco antes del descanso, cuando el entrenador Esteban Solari realizó un gesto a André Jardine tras una decisión arbitral que generó reclamos del técnico azulcrema.

El hecho ocurrió luego de que Luis Santander marcara una falta a favor de los Tuzos por el sector derecho. La decisión fue cuestionada por Jardine, quien reclamó al cuarto árbitro. El DT de las Águilas ya estaba inquieto desde el comienzo del duelo por las decisiones del colegiado.

Desde la banca local, Solari respondió con un gesto en el que pidió a su colega dejar de reclamar. El cuerpo técnico visitante lo vio y provocó una reacción del estratega brasileño. Integrantes del cuerpo técnico de las Águilas intervinieron para contener a su entrenador y evitar que la discusión avanzara.

Pese a ello, se presentó un intercambio verbal entre ambos estrategas antes de que la situación bajara los humos. Al no pasar a mayores, no hubo avisos ni medidas disciplinarias por parte de la terna arbitral del compromiso presente en el estadio.

Esteban Solari se arrepintió del gesto a André Jardine

Tras el partido, al técnico argentino se le consultó por las acciones y se mostró arrepentido por lo sucedido: “A veces uno se pasa y no está bien. Los asistentes de Jardine estaban todo el tiempo sobre el cuarto árbitro y uno también se cansa”.

