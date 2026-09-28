El Apertura 2026 ya transita la segunda mitad de la fase regular, y para muchos equipos llega una etapa crucial de la temporada. No solo se encienden algunas alarmas por el lugar en la tabla de posiciones, sino porque la tabla de la regla de menores compromete a varios clubes. Tras la jornada 10, bastantes conjuntos continúan seriamente al límite.

Publicidad

Tal como establece la normativa de la Liga MX, cada club debe acumular 1170 minutos con juveniles durante toda la fase regular del Apertura 2026. Desde la categoría 2004 en adelante, los futbolistas contabilizan para la regla de menores en su totalidad. En este sentido, vale recordar que solo se pueden sumar un máximo de 225 minutos por juego.

Bajo estas consideraciones, cumplida la jornada 10 del Apertura 2026, catorce equipos todavía corren riesgo de ser sancionados por no haber cumplido aún con el mínimo. De los dieciocho clubes que compiten hoy en la Liga MX, solo cuatro han alcanzado esta etapa del torneo habiendo llegado ya a esos 1170 minutos de menores exigidos.

La tabla de la regla de menores del Apertura 2026 tras la jornada 10:

1665 – Xolos de Tijuana (ya cumplió)

– Xolos de Tijuana (ya cumplió) 1566 – Atlante (ya cumplió)

– Atlante (ya cumplió) 1412 – Club América (ya cumplió)

– Club América (ya cumplió) 1184 – Pumas UNAM (ya cumplió)

– Pumas UNAM (ya cumplió) 1163 – Necaxa.

– Necaxa. 1074 – Pachuca.

– Pachuca. 1068 – Atlas.

– Atlas. 878 – Chivas de Guadalajara.

– Chivas de Guadalajara. 867 – Atlético San Luis.

– Atlético San Luis. 828 – Toluca.

– Toluca. 691 – Club León.

– Club León. 623 – Tigres UANL.

– Tigres UANL. 616 – Cruz Azul.

– Cruz Azul. 501 – Puebla.

– Puebla. 437 – Santos Laguna.

– Santos Laguna. 400 – Querétaro.

– Querétaro. 376 – Rayados de Monterrey.

– Rayados de Monterrey. 318 – FC Juárez.