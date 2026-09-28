En pleno receso, te contamos cómo se jugará el torneo de Primera a su regreso de la fecha FIFA.

¡Tiempo de fecha FIFA! Luego de la catarata de juegos disputados en los últimos días, la Liga MX entra en un parate por la ventana internacional. El próximo fin de semana no habrá acción en el plano local, para darle visibilidad a los juegos de la Selección Mexicana y del resto del mundo. Así, habrá que ser pacientes de cara a lo que viene.

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En la Primera División de México, lo que sigue es la jornada 11 del Apertura 2026, que tal como se dijo, no se celebrará este viernes, sábado y domingo próximos. Este receso es más extenso de lo común, lo cual le permitirá a los equipos tener más días de trabajo para preparar el tramo final de la temporada de Liga MX.

¿Cuándo regresa la Liga MX tras el parate por fecha FIFA?

La jornada 11 del Apertura 2026 comenzará el viernes 9 de octubre, con una atrapante doble cartelera. En el primer turno se enfrentarán Puebla y León en el Estadio Cuauhtémoc, y en el segundo, Tigres y Toluca en el Estadio Universitario. De este modo, todavía faltan más de diez días para el retorno de la actividad del futbol mexicano.

Tigres-Toluca, otro plato fuerte de la jornada 11 [Foto: Getty]

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Días, horarios y TV de la jornada 11 del Apertura 2026:

Esta será la programación de todos y cada uno de los partidos de la próxima fecha de la Liga MX tras el parate por fecha FIFA:

Viernes 9 de octubre:

Puebla vs. León: 19.00 horas por ESPN y Disney+ Premium.

Tigres vs. Toluca: 21.00 horas por Azteca 7 y FOX One.

Sábado 10 de octubre:

Querétaro vs. Atlante: 17.00 horas por Azteca 7 y FOX One.

FC Juárez vs. Xolos: 17.00 horas por FOX One.

Atlas vs. Chivas: 19.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

América vs. Monterrey: 21.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Domingo 11 de octubre: