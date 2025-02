Por la Jornada 6 del Clausura 2025 de la Liga MX, Chivas y Xolos se enfrentan en un encuentro de necesitados y los dos necesitan los tres puntos para subir puestos en la tabla de posiciones. El cotejo será este domingo 9 de febrero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de Guadalajara.

Publicidad

Publicidad

ver también La fuerte autocrítica en Chivas tras el empate ante Querétaro por el Clausura 2025: “Ha sido un desastre”

Por el lado del conjunto a cargo de Óscar García, viene de cosechar un empate de local tras no pasar del 1-1 ante Querétaro. Con apenas 5 unidades en 5 cotejos, la institución rojiblanca marcha 14° y deberá ganar para, no solo escalar posiciones, si no también respaldar a su entrenador.

Del lado del equipo dirigido por Juan Carlos Orosio, arriban a este cotejo tras perder 3-2 de local contra Cruz Azul y con solo 4 puntos en el 16° puesto, están obligados a ganar si pretenden clasificar a los Playoffs, al menos a la fase de Play-In. Además, el triunfo también será un espaldarazo para su DT.

La alineación de Chivas vs. Xolos por el Clausura 2025 de la Liga MX

Raúl Rangel

Luis Sepúlveda

Miguel Tapias

Mateo Chávez

Fernando González

Erick Gutiérrez

Luis Romo

Cade Cowell

Roberto Alvarado

Teun Wilke

DT: Óscar García

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Todo un récord! La increíble cifra a la que llegó Chivas tras perder contra León en el Clausura 2025

La alineación de Xolos vs. Chivas por el Clausura 2025 de la Liga MX