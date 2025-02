El presente de Chivas de Guadalajara está dejando mucho que desear hasta el momento. En el comienzo del Clausura 2025, sumaron tan solo cinco puntos en cinco encuentros disputados: dos empates, dos derrotas y una victoria. El equipo de Óscar García debe mejorar mucho si quiere salir adelante y soñar con ganar algo en la temporada.

Lo más preocupante para los aficionados es la pésima imagen que dejó el equipo este jueves en el debut de la Concachampions. En su visita al Cibao FC de República Dominicana, empataron 1-1 con un gol agónico sobre el final que salvó al “Rebaño” de una dolorosa derrota.

Más allá de que no cayeron y ahora deben definir la serie en su estadio, los aficionados explotaron contra los jugadores antes de que se dirigieran a los vestuarios. Además, un hincha se animó a interrumpir la conferencia de prensa de Óscar García y pidió por la renuncia de todos.

La tensión fue más allá de esto, dado que el periodista Javier Hernández informó en Récord que las cosas no estarían bien entre los futbolistas del equipo y el entrenador español, Óscar García. Las diferencias internas aumentan la presión sobre el técnico.

El flojo comienzo de Óscar García en Chivas se refleja en el terreno de juego. El europeo no está teniendo su mejor arranque de temporada y su continuidad empieza a ponerse en duda, no solo por los malos resultados, sino también porque su relación con algunos futbolistas no sería la mejor.

Los números de Chivas con Óscar García

Chivas derrotó a Santos Laguna en la primera fecha de la Liga MX y no volvió a ganar. Después registra dos empates ante Tigres y Querétaro, mientras que perdió ante Necaxa y León. Por último, igualaron 1-1 ante Cibao en la Concachampions.

