Cruz Azul recibe a León este domingo 29 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul viene de ganarle 4-0 a León y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. León viene de caer 0-4 ante Cruz Azul y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cruz Azul y León
Cruz Azul (4-2-3-1): Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Érik Lira, José Paradela, Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino. DT: Joel Huiqui.
León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría, Luis Alexis Valadez Padilla, Fernando Beltrán, Ismael Díaz, Díber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.
Bajas y ausentes de Cruz Azul y León
Cruz Azul:
- Mateo Levy (lesión de rodilla)
- Amaury Morales (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
León:
- Ángel Estrada (ausencia)
La previa de Cruz Azul y León: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Banorte
- Historial: 42 cruces — Cruz Azul ganó 24, León ganó 8 y empataron 11
- Último antecedente: 27/11/2026: León 0-4 Cruz Azul