El referente del elenco de Javier Gandolfi se reencuentra con su ex equipo en un reto trascendental.

Cuando los seguidores de la Liga MX ponen sobre la mesa el debate de los mejores delanteros del futbol mexicano, la carta de Diber Cambindo no tarda en aparecer. El centrodelantero ya se ha hecho un nombre en el plano local, luego de haber jugado más de un centenar de partidos entre los tres clubes que ha representado.

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Este jueves en el Nou Camp, el colombiano tendrá una oportunidad interesante: puede activar la “ley del ex” ante Cruz Azul, un club que lo desterró apenas pudo. En La Máquina parecía que habían apostado por el futbolista nacido en Guachené, pero pronto se lo quitaron de encima para traer a otros en su misma posición.

Sorpresivamente para él, cuando en su momento Cruz Azul lo había traído por primera vez a México desde Colombia, le permitieron estar un solo torneo en La Noria. Concluido ese campeonato, no les convenció y rápidamente lo cambiaron como si fuera una figurita. Esa decisión le generó mucho fastidio por entonces a Diber Cambindo.

Cambindo en su época en Cruz Azul [Foto: Getty]

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Por aquella época, Cruz Azul decidió no usar más los servicios del colombiano pues asumió una nueva directiva que decidió que no encajaba en su proyecto. Se podría decir que el paso de Cambindo por el cuadro celeste fue “inoportuno”, ya que justo llegaron Alonso y Anselmi con otro perfil de jugadores. Así, le buscaron una salida.

El paso de Diber Cambindo por Cruz Azul dejó como númerosapenas 4 goles y 1 asistencia en 18 juegos, entre los 967 minutos que recibió. Luego, el delantero se reencontró con su mejor versión en Necaxa, donde volvió al ‘prime’ y se hizo verdaderamente conocido en la Liga MX. En los ‘Rayos’ fueron 32 goles y 6 asistencias en 68 juegos.

Producto de sus notables rendimientos en el elenco rojiblanco, León puso sus ojos en él y adquirió su ficha definitivamente. Desde entonces, en ‘La Fiera’ suma 15 goles y 6 asistencias en 38 juegos, sosteniendo actuaciones positivas en el futbol mexicano. Esta noche, Diber Cambindo podría marcarle a su ex club en cuartos de final del Apertura 2026.