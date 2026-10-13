El ciclo del Turco Mohamed, con tantos títulos, ha puesto la vara muy alta en términos de rendimiento en Metepec. Sin embargo, previo a ello hubo muchos que lucharon por la gloria en Toluca y no lo lograron, pero sí fueron parte de la reconstrucción del club. Especialmente en lo que fue ese último año con Renato Paiva, se cocinaron las bases del éxito.

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En aquel momento, cuando el portugués dio un paso al costado por no poder cruzar el rubicón y pelear la Liguilla, también se produjo un importante recambio de referentes. Uno de aquellos líderes está presto a volver a la Liga MX en 2027, luego de haber sido capitán de Toluca mucho tiempo y de haber vestido numerosas veces esta pesada camiseta.

De acuerdo a la información revelada por el programa partidario argentino Vélez a Fondo, Claudio Baeza no seguiría en Vélez Sarsfield después de diciembre y saldría a buscar club. El mediocampista chileno, que durante muchos años vivió en México representando a Toluca y también al Necaxa, estaría detrás de un nuevo desafío en su carrera profesional.

Claudio Baeza, de buen recuerdo en Toluca [Foto: Getty]

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El volante central, que supo lucirse cuando le tocó tener continuidad en la Liga Argentina, actualmente no es tenido en cuenta por Guillermo Barros Schelotto (DT que quiere Tigres). Si bien jugó más de 50 partidos en un año y medio en Vélez, hoy corre de atrás y vería con buenos ojos emigrar para tener una mayor cantidad de minutos, a sus 32 años.

Según se indicó en la emisión nocturna del programa de Vélez, el ex Toluca podría recalar en México en la ventana de invierno, con múltiples equipos monitoreando su situación. En su momento, cuando fichó por su actual club, Claudio Baeza había rechazado varias ofertas, incluso de su equipo formador (Colo Colo), por lo que es un jugador con mercado.

Sin protagonismo suficiente en Argentina, el que supo vestir el gafete de capitán del Toluca se erige como una buena opción con casi 200 partidos jugados en la Liga MX. Varios equipos de Primera del futbol mexicano podrían echarle el ojo e incorporarlo a sus plantillas. Su contrato con Vélez vence en diciembre 2027, por lo que tampoco su salida debería ser demasiado compleja.