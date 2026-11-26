Dos voces de mando del vestidor del cuadro de Joel Huiqui no estarán desde el arranque. ¿Qué les pasó?

A falta de un rato para el kick-off en Guanajuato, León y Cruz Azul tienen alineaciones confirmadas para el compromiso de ida de cuartos de final de la Liguilla. En el caso del dueño de casa pone lo mejor que tiene, mientras que la visita sorprendió con algunas modificaciones que hicieron ruido entre los fanáticos.

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Dentro de la escuadra del campeón defensor, se destacan las ausencias de Rodolfo Rotondi y Kevin Mier. El argentino que marcó el gol del último título y el portero que usualmente era titular, no serán de la partida esta noche ante León. Ambos futbolistas firmaron planilla como parte del banquillo de suplentes de ‘La Máquina’.

Aquí no hay diferencias en lo que respecta a uno y otro jugador, ya que ninguno presenta lesiones y ambos están en condiciones de tener minutos. Sus salidas del equipo refieren a una decisión técnica por rendimiento. Al día de hoy, el entrenador de Cruz Azul no los observa en su mejor nivel y por ello los marginó de este juego clave.

El héroe del Clausura perdió lugar [Foto: Getty]

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Ante las faltas de Kevin Mier y Rodolfo Rotondi, el cuerpo técnico de Cruz Azul incluyó en sus lugares a Andrés Gudiño y Omar Campos, que tienen una gran chance ante León. Luego, la afición celeste solo criticó la medida de dejar a Amaury García en la banca, pero no hay otras grandes novedades en la formación de la visita.

Por el lado del cuadro local, Javier Gandolfi apostó a llenar el equipo de delanteros, ya que necesita marcar la diferencia en casa. Tanto Diber Cambindo como Daniel Arcila se sostienen en el once, pero también se suma Ismael Díaz que viene de anotar el último juego. La Fiera va por todo en casa y ante su gente este jueves.

La alineación confirmada de León para recibir a Cruz Azul:

Con una ofensiva temible, esta es la formación que escogió Javier Gandolfi para disputar la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026: Óscar García, Juan José Guevara, Sebastián Vegas, Jhohan Romaña, Iván Moreno; Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán; Luis Valadez; Daniel Arcila, Ismael Díaz y Diber Cambindo.

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La alineación confirmada de Cruz Azul para visitar a León:

Sin Kevin Mier ni Rodolfo Rotondi, estos son los once elegidos por Joel Huiqui para la expedición al Nou Camp por la Liga MX que inicia a las 21.00 horas: Andrés Gudiño; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Erik Lira, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino; José Paradela y Nicolás Ibañez.