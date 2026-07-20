Ya se conoce dónde se podrán ver los compromisos de una nueva fecha del torneo nacional de la Primera División de México.

Se terminó el Mundial 2026 para México y ya comenzó el Apertura 2026 de la Liga MX. Tras la justa mundialista,todos los conjuntos de la Primera División de México buscarán su mejor versión para arrebatarle el título que obtuvo Cruz Azul el semestre anterior.

Publicidad

Cabe que esta jornada iniciará antes del fin de semana ya que el martes jugarán Cruz Azul y Toluca a raíz de que el fin de semana disputarán el trofeo de Campeón de Campeones. Cabe señalar que este título reúne a los dos ganadores de la últma temporada. Mientras los Diablos Rojos se quedaron el Apertura 2025, la Máquina Cementera obtuvo el Clausura 2026.

¿Cuándo comienza la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX?

La Jornada 2 de la Fase Regular dará inicio el próximo martes 21 de julio, con dos encuentros en la agenda: Cruz Azul vs. Puebla y Toluca vs. Pumas UNAM. La Liga MX estipuló el arranque del primer juego de la fecha para las 19:00 horas (Ciudad de México), con el segundo turno dispuesto para las 21:00 horas (CDMX).

Publicidad

Días, horarios y TV de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Este es el cronograma completo de partidos de la segunda jornada de la fase regular del Apertura 2026, con horarios de Ciudad de México y TV también en territorio nacional.

MARTES 21 de julio:

Cruz Azul vs. Puebla: 19:00 horas en el Estadio Azteca – Vix Premium

19:00 horas en el Estadio Azteca – Vix Premium Toluca vs. Pumas UNAM: 21:00 horas en el Estadio Nemesio Diez – Azteca 7 y Fox ONE

VIERNES 24 de julio:

Atlanta vs. América: 21:00 horas en el Estadio Azteca – Azteca 7, ESPN, y Disney+

21:00 horas en el Estadio Azteca – Azteca 7, ESPN, y Disney+ Xolos vs. León: 21:00 horas en el Estadio Caliente – Fox ONE

Publicidad

Sábado 25 de julio:

Chivas vs. Juárez: 17:07 horas en el Estadio Akron – Amazon Prime Video

17:07 horas en el Estadio Akron – Amazon Prime Video Tigres UANL vs. Atlético San Luis: 21:00 horas en el Estadio Universitario – Azteca 7 y Fox ONE

21:00 horas en el Estadio Universitario – Azteca 7 y Fox ONE Santos Laguna vs. Atlas: 21:00 horas en el Estadio Corona – ESPN, Disney+, y Vix Premium

DOMINGO 26 de julio: