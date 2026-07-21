El conjunto escarlata está confirmado para hoy, con la noticia de la falta de su 'killer'. Qué se sabe al respecto.

Luego de un inicio de torneo que permite ilusionarse, Toluca tendrá un gran desafío en su retorno a La Bombonera: recibirá a Pumas UNAM, un oponente que llega golpeado. El dueño de casa intentará arrancar la campaña en el ‘Infierno’ con el pie derecho y llevarse otros tres puntos para seguir en lo más alto del Apertura 2026.

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En la previa del cruce entre escarlatas y auriazules por la jornada 2 del campeonato, se confirmó una noticia que vuelve a golpear al equipo. Paulinho otra vez vuelve a estar fuera del equipo titular, tras haberse ausentado en la primera fecha. El mejor delantero del Toluca no aparece entre los que saldrán a jugar el partido.

En esta oportunidad, tras la sobrecarga muscular que le impidió ser parte del estreno, Paulinho fue preservado por su inactividad para evitar una lesión mayor. El atacante portugués ya se encuentra recuperado y ha dejado sus molestias atrás, pero todavía no está para ser titular en su plenitud; por eso no lo será ante Pumas.

Toluca nuevamente sin Paulinho por Liga MX [foto: Getty]

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Considerando que se vienen partidos importantes, Paulinho ni siquiera estará en el banco de suplentes esta noche en casa para disputar el encuentro ante los ‘Universitarios’. Jorge Díaz Price será la referencia de área como un “falso nueve”, y en el banquillo los centrodelanteros que estará como alternativas serán Gacelo López y Carrillo.

Por otra parte, es cierto que el entrenador de Toluca no quiere arriesgar a la mayoría pensando en el Campeón de Campeones, que se jugará el próximo sábado ante Cruz Azul. Se espera que el artillero luso sí sea parte de la delegación para afrontar ese compromiso. Hoy, el ‘Turco’ pondrá un ‘mix’ y también guardará otros jugadores titulares.

Con la ausencia sensible de Paulinho, la alineación de Toluca para recibir a Pumas UNAM en el Estadio Nemesio Diez por la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX será: Hugo González; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Luan García, Brian García; Fernando Arce, Víctor Guzmán; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Jorge Díaz Price.