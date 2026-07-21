Pumas UNAM deberá cambiar rápidamente la imagen después de lo que fue un debut para el olvido con goleada en contra y de local. Sin embargo, detrás de una ‘revancha rápida’ se encontrarán con una prueba de fuego: una visita a Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Los ‘Felinos’ tendrán que salir con la sangre en el ojo para ir por la victoria.

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En esa búsqueda del primer triunfo en el Apertura 2026 y de pasar página tras la dolorosa derrota en el estreno, para el conjunto auriazul habrá otro obstáculo que superar. Adalberto Carrasquilla continúa de baja y no está en el once inicial para el compromiso ante los Diablos Rojos del Toluca, siendo uno de los habituales titulares.

Aunque a muchos aficionados le ha sentado fastidiosa la situación, ‘Coco’ está en su licencia post-Mundial y todavía no se encuentra a las órdenes del Tano Solari en el equipo. Se espera que este ante Toluca sea su último partido ausente para los Pumas, y que en la próxima fecha ante Juárez ya esté a disposición del cuerpo técnico para jugar.

Adalberto Carrasquilla volverá el próximo partido [Foto: Getty]

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Durante su estadía en CU, Coco Carrasquilla se ha convertido en un jugador importante en la estructura de Pumas, siendo parte clave del último equipo subcampeón de México. Desde su llegada ha participado directamente en 16 goles en 65 partidos jugados con los ‘Universitarios’, pese a ser mediocampista y no delantero natural.

El DT de Pumas UNAM debió conformar el once también no solo en base a la caída del estreno en Liga MX, sino a no poder contar con Adalberto Carrasquilla nuevamente. Así, se inclinó por una “línea de 5” en el fondo, con dos pivotes y tres delanteros. Los dos carrileros por bandas tendrán que hacer un arduo trabajo de ida y vuelta.

Sin Coco Carrasquilla, que seguirá el juego a la distancia, la alineación confirmada de Pumas para chocar ante el Toluca en La Bombonera este martes saldrá de este modo: Keylor Navas; Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Víctor Arteaga; Uriel Antuna, Juninho y Robert Morales.