ÚLTIMA HORA: Revelan el nuevo destino europeo de Jenni Hermoso

Jennifer Hermoso llegó a la Liga MX Femenil en junio del 2022, llegaba como una de las más grandes bombas del futbol, justo antes de haber salido campeona del mundo con España y ser un estandarte del futbol femenino a nivel mundial. En ese momento reforzó a Pachuca.

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A inicios del 2024 se fue a Tigres, escuadra en la que se mantenía actualmente, sin embargo, su etapa con la Amazonas estaría llegando a su fin de acuerdo con lo mencionado por Paco Animas. El especialista en el mercado del futbol femenil dio a conocer que su ausencia se debía a una nueva oferta en Europa.

Jenni Hermoso se va de Tigres

Cabe mencionar que Jenni estuvo como comentarista de TUDN durante el Mundial, por lo que a unos días de que empezara el Apertura 2026 no había reportado con el conjunto de Tigres, de esta manera, reveló que sus fuentes le confirmaban que estaría de vuelta en el Viejo Continente.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Jenni Hermoso?

De esta manera, la misma fuente menciona que sería el Atlético de Madrid el equipo al que se iría, regresando así a su país, después de cuatro años en México. Hay que recordar que Hermoso inició en el conjunto colchonero su carrera y ya ha tenido un retorno en esta institución y ésta sería la tercera vez que se viste con esta camiseta.

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Hasta el momento el cuadro de Tigres no ha dado a conocer de manera oficial su salida y se espera que a lo largo de esta semana se confirme. Muchos aficionados de las Amazonas entendían que la etapa con esta escuadra había terminado y merecía buscar otro sitio.

En síntesis