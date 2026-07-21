Goleada monumental: Efraín Juárez encamina la serie en la Conference League

El extécnico de Pumas, quedó fuera de la Champions League, pero ahora golea por un lugar en la Conference.

La semana pasada el equipo ETO FC, actual club dirigido por Efraín Juárez quedó fuera de la primera ronda de la Champions League, por lo que ahora tenía que jugar por un lugar en la Conference League. Una de las razones por las que el DT se fue, era precisamente por jugar un torneo de esta magnitud, así que no podía perder.

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Goleada de Efraín Juárez con el ETO FC

De esta manera, jugó el primer partido, de la ida ante el Atert Bissen de Luxemburgo, donde consiguió mantenerse con una goleada de 6-2 haciendo que prácticamente el pase a la siguiente ronda del torneo esté cerrado, aún cuando faltan los 90 minutos por jugar. La buena noticia es que cierran en Hungría, es decir, en casa.

El primer equipo en abrir el marcador fue precisamente el equipo de Efraín con la anotación de Claudiu Bumba al minuto 12. Pero luego apareció Roman Ferber quien igualó el marcador. De esta manera, los de Juárez consiguieron el segundo tanto gracias a Milán Vitalis, quien hizo muy buen partido en el duelo anterior de UCL.

Sus próximo partidos

Ya de ahí cayó el doblete de Nfansu Njie, Ramzi consigue el segundo del rival, pero Vikto Djukanovic y Banati ,lograron mantener esa goleada que les permitiera llegar con mayor tranquilidad para la vuelta. Este duelo se juega el próximo jueves 30 de julio a las 11:00 horas del centro de México.

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Cabe mencionar que también se viene el debut en la liga para esta escuadra de la mano de Efraín, por lo que este duelo de la primera jornada tendrá que disputarse el domingo 26 de julio a las 7:45 horas del centro de México ante el Vasas SC.

En síntesis