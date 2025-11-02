Esta semana la noticia de que James Rodríguez se iría del Club León llamó la atención, ya que surgieron varios conjuntos interesados en el jugador colombiano. Los primeros equipos que sonaron fueron, desde luego, Pumas y el Club América, pero de manera inmediata confirmaron que el interés no era real, puesto que ambos clubes buscan otros elementos.

Después de esto, se mencionó que la oportunidad podría venir desde Perú y es que el Alianza de Lima que está clasificado a la Copa Libertadores del 2026 podría ser la opción más viable para el futbolista, puesto que no pudo participar con los esmeraldas en el Mundial de Clubes y mantenerse en la competencia alta sería una prioridad.

Pero ahora parece que le ha salido un nuevo pretendiente con la idea de que el colombiano no salga de la Liga MX y es que justamente en este torneo le fue un poco mejor a nivel individual, por lo que no podía pasar desapercibido para algún otro conjunto y menos hacia alguno que tendría el dinero para poder pagar y sobre todo con buen proyecto.

¿Quién es el equipo nuevo que va por James Rodríguez?

De acuerdo con el medio 365scores confirman que Tigres es el equipo interesado en James, ya que ha preguntado por él. Tanto es el interés que tiene el conjunto de Guido Pizzaro que ya se han acercado al entorno del futbolista y la respuesta es positiva, incluso ya dieron el siguiente paso que fue preguntar por las pretensiones económicas del jugador.

Falta un partido por jugar para León, ya que el conjunto no aspira a clasificar a la Liguilla del Apertura 2025, por lo que su próximo partido ante Puebla sería el último del colombiano vistiendo los colores de La Fiera, por lo que ahora estarían en la búsqueda de un sustituto para él y empiezan a llegarle ya las ofertas con grandes posibilidades de ir al Norte.

