James Rodríguez había llegado con muchas ilusiones al futbol mexicano en este 2025 y se esperaba que León pudiera conseguir cosas importantes a lo largo del año. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y el equipo terminó la temporada de la peor manera.

Publicidad

Publicidad

ver también VIDEO: El guardaespaldas de James Rodríguez maltrató a un aficionado de León

Tras una primera parte del año con algunas cosas positivas, cerrarán el Apertura ya eliminados tras la derrota por 2-0 ante América. La Fiera cayó ante Las Águilas y dejaron pasar la posibilidad de tener una oportunidad más en la última jornada de estar en el Play-In, y ahora deberán enfocarse en el año próximo.

Al mediocampista se lo vio muy triste tras otra caída de su equipo y se fue cabizbajo, sabiendo que no cumplieron con los objetivos que se habían puesto en su momento. La derrota fue un golpe duro tanto para el equipo como para James, que había llegado con grandes expectativas.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

James se va de León

Mientras tanto, el mediocampista colombiano deberá empezar a definir su futuro, ya que se confirmó que no renovará su contrato con el equipo mexicano. La decisión marca el fin de un ciclo en León para el jugador que había llegado como refuerzo estrella.

Su futuro podría estar en la MLS o quizás seguir en México, dependiendo de las ofertas y oportunidades que se le presenten en los próximos meses. James tendrá que evaluar sus opciones y decidir cuál será su próximo paso en el futbol profesional.

ver también Césc Fábregas puso a James Rodríguez en un pedestal y criticó el trato moderno con el ’10’: “De no creer”

Lo cierto es que su paso por la Liga MX terminó siendo una decepción al menos hasta ahora ya que en caso de seguir jugando en la liga para otro equipo, seguirán las expectativas de que pueda mostrar su mejor versión como lo hace en Colombia.

Publicidad