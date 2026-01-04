El Clausura 2026 está a punto de comenzar y todos los equipos se preparan de la mejor manera para poder ser lo más competitivos posible. Las directivas trabajan con los entrenadores para estudiar las altas y bajas que tendrán de cara a un nuevo torneo.

Uno de los equipos que busca hacer un mejor papel es Pachuca, que se metió por la ventana al Play-In, donde primero venció a Pumas UNAM y luego cayó derrotado ante Juárez, sin poder entrar siquiera a la Liguilla. En este primer semestre del 2026 los Tuzos buscan revancha en la Liga MX.

El cuadro de Hidalgo repatrió a Salomón Rondón desde Real Oviedo, y fichó a Juan José Calero desde Venados y a Alan Mozo desde Chivas. Sin embargo, el equipo podría desprenderse de alguna pieza. En el caso de la ofensiva, el atacante Jhonder Cádiz podría salir al no tener mucho lugar con tantos jugadores en ataque.

Así comentó el periodista César Luis Merlo en un posteo en ‘X’, ex Twitter, el que podría ser el próximo equipo del venezolano: “Argentinos Juniors estudia la posibilidad de incorporar a Jhonder ‘The Wonder’ Cádiz. Delantero centro de 30 años cuya ficha pertenece a Pachuca“.

Es que con la llegada de su compatriota, cabe recordar que ya también están Enner Valencia, Oussama Idrissi, Kenedy, Luis Quiñones o Gastón Togni. Esta sobrepoblación empujaría al jugador a buscar más oportunidades, en este caso en un equipo que es campeón de la Copa Libertadores y jugará la edición 2026 del torneo.

¿Cuándo y contra quién debuta Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX?

En lo que respecta al debut de los Auriazules, por la Jornada 1 del torneo nacional enfrentarán a Chivas en condición de visitante el próximo sábado 10 de enero desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

