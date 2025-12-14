Toluca sigue escribiendo páginas doradas en la historia del futbol mexicano y volvió a confirmar que es uno de los clubes más grandes del país. Con carácter, personalidad y una enorme fortaleza mental, los Diablos Rojos lograron un título que quedará marcado para siempre en la memoria de sus aficionados y del futbol nacional.

Publicidad

Publicidad

Toluca es bicampeón de México (Getty Images)

Luego de caer 1-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Universitario, el equipo dirigido por Antonio Mohamed llegó al Nemesio Díez con la obligación de ganar. Toluca respondió a la altura del desafío, se impuso 2-1 en los 90 minutos ante Tigres y consiguió igualar el marcador global, llevando la final a una definición cargada de dramatismo.

En el tiempo extra, ninguno de los dos equipos logró romper la paridad, por lo que el campeonato se decidió desde el punto penal. Allí, en una tanda extensa y llena de tensión, Toluca se impuso por 9-8 y desató la fiesta en casa, sellando un bicampeonato histórico frente a su gente.

Publicidad

Publicidad

Con este nuevo trofeo, Toluca alcanzó los 12 títulos de Liga MX en su historia, igualando a Chivas como el segundo club más ganador del país. Ahora, el conjunto escarlata comienza a ilusionarse con un objetivo aún mayor: ir en busca del tricampeonato, una hazaña que solo logró el América de André Jardine en tiempos recientes.

Como era de esperarse, la consagración generó una fuerte repercusión en redes sociales. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del periodista Christian Martinoli, reconocido aficionado de los Diablos Rojos, quien resumió el logro del equipo con una sola palabra que rápidamente se volvió viral.

La palabra de Martinoli que se hizo viral

ver también ¿Cuánto dinero ganó Toluca por derrotar a Toluca y ser campeón del Apertura 2025?

“CHOR12OPOWER”, escribió Martinoli en sus redes, en una clara referencia al apodo histórico del club y al número de campeonatos alcanzados. El mensaje fue celebrado por los aficionados escarlatas, que lo tomaron como un símbolo del orgullo, la identidad y el poder de un Toluca que sigue haciendo historia en la Liga MX.

Publicidad