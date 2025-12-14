Toluca volvió a tocar la cima del futbol mexicano y confirmó su condición de equipo dominante. Luego de haberse consagrado en el Clausura hace apenas unos meses, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed repitió la hazaña al quedarse con el Torneo Apertura, tras imponerse a Tigres en una dramática tanda de penales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La final estuvo cargada de tensión y emociones, pero los Diablos Rojos mostraron carácter en el momento decisivo para volver a levantar el trofeo. Con este nuevo campeonato, Toluca se consolidó como un equipo de época, capaz de competir y ganar en escenarios de máxima presión a lo largo de todo el 2025.

Este bicampeonato no solo refuerza el presente del club, sino que también engrandece su historia. Con el título del Apertura, Toluca alcanzó su campeonato número 12 de Liga MX, una cifra que lo coloca nuevamente en la élite del futbol nacional y lo confirma como uno de los clubes más exitosos del país.

Publicidad

Publicidad

Gracias a este logro, los Diablos Rojos igualaron a Chivas como el segundo equipo más ganador en la historia del futbol mexicano. Ambos clubes ahora comparten ese escalón, mientras que el América se mantiene en la cima con 16 títulos, aunque la diferencia comienza a reducirse.

Este escenario no pasó desapercibido para Álvaro Morales. El periodista de ESPN analizó el momento de Toluca y lanzó una advertencia directa al América, al considerar que, si el equipo escarlata mantiene este nivel competitivo, podría seguir recortando distancia en el palmarés.

La advertencia de Álvaro Morales al América

ver también Christian Martinoli usó una sola palabra para definir el bicampeonato de Toluca en la Liga MX

“Toluca empata a las Chivas, ahora tiene que estar preocupado el América”, expresó Morales, dejando en claro que el dominio reciente de los Diablos Rojos puede cambiar el panorama histórico de la Liga MX. Sus palabras encendieron el debate y reforzaron la idea de que el poder en el futbol mexicano podría estar viviendo una nueva etapa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis