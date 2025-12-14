Toluca es el bicampeón del futbol mexicano. Sí, aquel que durante quince años sufrió una sequía de alegrías, que tanto le costó cortar la mala racha, hoy puede tocar la gloria ¡dos veces seguidas! En esta ocasión, le ganó la final a Tigres UANL, en la definición de la Liguilla del Torneo Apertura, y volvió a consagrarse en un 2025 para el recuerdo.

Luego del 0-1 en la ida en Nuevo León, el conjunto escarlata estaba obligado a ir por la remontada para seguir vivo en la serie, y lo hizo. Se quedó con el triunfo por 2-1 en tiempo regular, lo sostuvo en la prórroga, y terminó coronando por tanda de penales. Alexis Vega, su gran capitán, liquidó la final para escribir su nombre en la historia.

La noche del Estadio Nemesio Diez hizo estallar las redes sociales. Millones de aficionados de Toluca, Tigres y muchos más equipos de México siguieron la transmisión a lo largo y ancho del país. Y con el alargue y los penales que extendieron el juego, los fanáticos quedaron todavía mucho más expectantes en el mundo virtual.

Por supuesto, no faltaron los memes de la definición del título de este Apertura 2025, no sólo a modo de broma sino de asombro por el desarrollo del encuentro. Los principales focos fueron que Toluca alcanzó a Chivas como segundo máximo ganador, la emotividad de la tanda de remates y la derrota de Tigres tras la victoria en la ida.

Los memes del título de Toluca ante Tigres en la final del Apertura 2025:

