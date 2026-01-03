Es tendencia:
Necaxa rompe el mercado y presenta a su fichaje desde Europa para reemplazar a Diber Cambindo

El futbolista que reforzará a Los Rayos para el Clausura 2026 y que ilusiona a toda la afición del equipo de Martín Varini.

Por Ramiro Canessa

Necaxa ya tiene al reemplazo de Diber Cambindo.
Necaxa ya tiene al reemplazo de Diber Cambindo.

Necaxa dejó atrás un 2025 para el olvido, marcado por eliminaciones tempranas y sin objetivos cumplidos. Con la intención de cambiar la imagen desde el arranque del nuevo año, la directiva tomó una decisión fuerte: la salida de Fernando Gago y la llegada de Martín Varini como nuevo entrenador del primer equipo.

El técnico uruguayo, que venía de firmar una destacada campaña con Juárez FC, asumió el desafío con una condición clara: reforzar el plantel con nombres de peso para competir en el Clausura 2026. Desde su arribo, Varini dejó en claro que necesitaba jerarquía en zonas clave, especialmente en el frente de ataque.

La salida de Diber Cambindo, transferido a León, obligó a los Rayos a moverse con rapidez en el mercado. El colombiano había sido una de las piezas más importantes del equipo, por lo que encontrar un reemplazo con gol y experiencia se convirtió en una prioridad absoluta para la dirigencia.

Tras varios días de negociaciones, Necaxa avanzó con fuerza y cerró la incorporación de Julián Carranza, delantero argentino que viene de jugar la última temporada a préstamo en el Leicester City y cuyo pase pertenecía al Feyenoord de los Países Bajos. La apuesta es clara: un atacante probado y con recorrido internacional.

Según pudo confirmar 365Scores, Carranza llegará a Aguascalientes mediante una transferencia definitiva, en una operación cercana a los 3.5 millones de dólares más variables, y firmará un contrato de larga duración que lo vinculará al club por los próximos cuatro años.

El club no tardó en hacerlo oficial y lo presentó en redes sociales con un mensaje que encendió la ilusión de los hinchas: “Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, Julián!”. Así, Necaxa suma un refuerzo de jerarquía y apuesta fuerte para cambiar su historia en este 2026.

La carrera de Julián Carranza

  • 2017–2019: Banfield
  • 2019–2022: Inter Miami
  • 2019: Banfield (préstamo)
  • 2022: Philadelphia Union (préstamo)
  • 2022–2024: Philadelphia Union
  • 2024–: Feyenoord
  • 2025–2026: Leicester City (préstamo)

En síntesis

  • Martín Varini asumió como nuevo entrenador de Necaxa tras la salida de Fernando Gago.
  • El delantero Julián Carranza llega al club mediante una transferencia definitiva de 3.5 millones de dólares.
  • El contrato del atacante argentino con los Rayos tendrá una duración de cuatro años.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
