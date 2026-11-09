Por esto se fue Kevin Castañeda de Xolos

Desde que llegó Sebastián Abreu a Tijuana ha habido muchos cambios y uno de los inesperados fue la salida de Kevin Castañeda a Chivas. Después de que otros elementos como Efraín Álvarez ya lo habían hecho, no se esperaba que uno de los mejores en el torneo se fuera del equipo, pero el “Loco” contó un poco de la bronca que tuvo con él.

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¿Qué llevó a Castañeda a irse a las Chivas?

En el podcast de “Historias de vida y de cancha” estaban hablando de cómo es que los entrenadores hacen entrar en razón a los futbolistas, por lo que Abreu mencionó que también del otro lado paso y que hay jugadores que dan lecciones, por lo que recordó un encaramiento que tuvo con Castañeda antes de que saliera del equipo.

“Kevin Castañeda un día viene y me dice: ‘Detesto tu forma de jugar, la detesto, no me identifico con nada, pero sé que me está haciendo un bien y le hace un bien al equipo, así que voy a cumplir con lo que me pida’. Hizo su mejor año y lo vendieron a Chivas. ¡Cómo no vas a querer a esos jóvenes! Y que te digan las cosas por más crudas que sean que te lo digan en la cara, pero no boicoteado él ni al equipo.” “Loco” Abreu

En esto que menciona el estratega de los Xolos, deja ver que el haber expuesto su molestia y no quedarse callado también le permitió tener un mejor nivel dentro del equipo, por lo que así fue que el Rebaño se fijó en él después de 13 goles y 7 asistencias en el último año y decidió llevárselo, siendo esta plática la que lo hizo mejorar.

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El tema es que hasta el momento, el mexicano no ha estado brillando en el cuadro de Gabriel Milito, por lo que es muy probable que quien se encargue del banquillo sea la clave para que el jugador retome ese buen nivel. Sin embargo, se ha visto que el DT rojiblanco no es mucho de acercarse para conocer bien a sus jugadores en estos aspectos.

En síntesis