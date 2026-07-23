En tanto que el resto de los ‘grandes’ de México se han reforzado, el Club América aún no tiene caras nuevas para disputar este Apertura 2026 que ya dio comienzo. André Jardine sabía que así se vendría la cosa y por eso dio un paso al costado, pero ahora Guillermo Almada tiene que lidiar con esta situación un tanto incómoda.

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Aunque gran responsabilidad tiene la falta de planeación deportiva, fuentes cercanas a las ‘Águilas’ han apuntado a otro factor que sería decisivo en este fracaso de mercado. La institución no contaría con un presupuesto aprobado holgado que le permita afrontar operaciones costosas por refuerzos de calidad para la plantilla.

Así lo reveló León Lecanda, reconocido periodista que cubre al Club América para la señal de ESPN, quien aseguró que la directiva no tendría suficiente dinero para fichar jugadores. Por ese motivo, muchos de los futbolistas que Santiago Baños y el departamento de futbol profesional tenía en carpeta no pudieron llegar a Coapa.

De acuerdo al reporte del mencionado, hay tres figuras de la Liga MX que quisieron fichar y no pudieron pagar, pese al pedido insistente del cuerpo técnico de Almada. El América compitió hasta donde pudo, pero dos de esos tres continúan en sus clubes tras rechazar las ofertas y el restante se fue a otro gigante de México.

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Según apuntaron en la cadena internacional, Kevin Castañeda, Denzell García y Elías Montiel son los futbolistas por los que negoció el América pero solo en instancias iniciales. Al encontrarse con las pretensiones reales de Xolos de Tijuana, FC Juárez y Pachuca, el conjunto azulcrema debió bajarse de las conversaciones por no alcanzar la cifra.

Kevin Castañeda no fue al América y terminó en Chivas [Foto: Getty]

En cada uno de los casos, las ofertas de las ‘Águilas’ fueron rechazadas de inmediato por insuficientes, pero no llegó a existir una contrapropuesta a causa del bajo presupuesto. De esta manera, se hace difícil pensar que el América pueda jerarquizar con figuras el plantel pensando en volver a ser campeón como lo amerita la historia.