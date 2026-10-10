Chivas pierde a pieza clave frente a Tigres

El Rebaño se enfrentará a Tigres en la siguiente fecha, pero lo hará sin una de sus piezas clave.

Este sábado el conjunto de Chivas disputó su duelo de la Jornada 11 ante Atlas, en una edición del Clásico Tapatío. Lamentablemente, no le fue bien en el marcador y empató el duelo cuando pudo ganarlo con un penal. Pero esa no sería su única mala noticia, sino que para el encuentro de la J12 ante Tigres pierde a uno de sus jugadores.

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¿A quién pierde Chivas vs Tigres?

Gabriel Milito tendrá que encarar su próximo duelo con la ausencia de Kevin Castañeda y es que el jugador del Rebaño se fue expulsado en los últimos minutos del encuentro, por lo que si sólo se determina un partido de castigo el duelo que se perdería sería precisamente el de la siguiente semana ante los de la UANL.

Aunque en este juego ante Atlas no arrancó como titular, es uno de los cambios recurrentes para el estratega, ya sea como parte del once inicial o como modificación es vital para el estratega. Esta sería una baja sensible para el equipo rojiblanco que no ha parado de tener a ausencias por lesiones y ahora por esta expulsión.

La baja viene en uno de los peores momentos, ya que el no sumar las tres unidades en el duelo de esta noche, mantiene a Chivas en el cuarto lugar de la tabla con 19 puntos. Y aunque Tigres está en el lugar 11, el hecho de que en esta fecha haya logrado vencer a Toluca lo podría poner con mejores condiciones para este duelo.

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En síntesis