Los Xolos ingresarán al campo del Estadio Universitario en busca de lograr una clasificación histórica. El equipo de Tijuana enfrentará a Tigres UANL, intentando defender la ventaja lograda en casa. La visita irá a la revancha de estos cuartos de final del Apertura 2025 con aspiraciones grandes y la ilusión de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Publicidad

Publicidad

En pos de cumplir el objetivo de seguir con vida en el certamen, ‘La Jauría’ no podrá contar de entrada con Kevin Castañeda, uno de sus futbolistas más importantes. Para este tipo de juegos de tanta trascendencia, es un hombre de experiencia que podría haber llevado las riendas del partido, pero en esta ocasión no podrá hacerlo.

Para colmo, el mediocampista de Xolos fue quien abrió el marcador en la goleada de la ida. Kevin Castañeda había anotado el 1-0 de Tijuana en el Estadio Caliente, y luego Mourad El Ghezouani y Gilberto Mora ampliaron la ventaja. No solo es un jugador con características de corte y recuperación, sino también con cualidades ofensivas y de llegada al área rival.

Kevin Castañeda, titular en la ida, será suplente en la vuelta [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, el referente del equipo de Sebastián Abreu no podrá ser de la partida ya que arrastra una pequeña lesión del partido pasado. En el encuentro de ida, luego de marcar su gol, tuvo que pedir el cambio a raíz de una molestia física que le impidió continuar el juego. Ahora, el futbolista hizo el viaje a Nuevo León, pero será suplente ante Tigres UANL.

Con la ausencia de Kevin Castañeda, estos son los once elegidos por el ‘Loco’ para que Xolos visite a Tigres esta noche: José Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega; Iván Tona, Jesús Gómez; Ramiro Árciga, Domingo Blanco, Gilberto Mora; Mourad El Ghezouani. El encuentro, que se disputará en el Estadio Universitario, iniciará a las 21.10 hora CDMX.

ver también ¿Cuántos goles necesita hacer Tigres para eliminar a Xolos y avanzar a la semifinal del Apertura 2025?