Sebastián Abreu está teniendo una notable primera experiencia en la Primera División del futbol mexicano. Si bien a su llegada a Tijuana la elección del entrenador fue cuestionada, cambió murmullos por aplausos y hoy el DT de Xolos se ha ganado su reconocimiento. A base de trabajo y buena gestión de grupo, ha construido un equipo competitivo sin un gran presupuesto.

Desde su llegada a ‘La Jauría’, el entrenador uruguayo ha cosechado nueve triunfos, seis empates y siete derrotas, logrando el 50% de los puntos disputados en el club. Sin embargo, lo más importante es la campaña que ha realizado en el Apertura 2025: metió a su equipo en Liguilla y está con un pie en semifinales, en lo que sería una marca histórica para los de Baja California.

Este miércoles, los Xolos de Sebastián Abreu golearon a Tigres en la ida de cuartos de final por 3-0, teniendo que ir este fin de semana a Nuevo León a cerrar la llave. Si logran sostener la diferencia, los de Tijuana se colocarán entre los cuatro mejores conjuntos de la Liguilla, y darán un verdadero golpe sobre la mesa. El equipo del ‘Loco’ quiere levantar la mano por el título.

La felicidad de Abreu tras el triunfazo ante Tigres [Foto: Getty]

Sebastián Abreu podría dejar Xolos al término del Apertura 2025:

Consumada la aplastante victoria ante Tigres en el Estadio Caliente, una noticia inesperada agitó las aguas en Tijuana: es que el entrenador recibió un tentador llamado para sumarse a un ambicioso proyecto. Si bien Abreu tiene el compromiso de quedarse en Xolos hasta el final de la participación de su club en la Liguilla, su salida podría darse al terminar la temporada.

De acuerdo a la información revelada por Martín Charquero, reconocido periodista charrúa, el ‘Loco’ fue seducido para convertirse en auxiliar de Marcelo Bielsa en la Selección Uruguaya. La Asociación Uruguaya de Fútbol pretende sumar un nuevo entrenador adjunto para acompañar al DT de la ‘Celeste’, y el nombre de Sebastián Abreu surgió como prioridad en la búsqueda.

Al mismo tiempo que la AUF sondeó la situación del estratega de Xolos, también consultaron a Marcelo Broli y Mauricio Victorino, las otras dos alternativas que componen la terna de la cual saldrá el que finalmente se sumará al staff. Todos se encuentran con trabajo, ya que Broli trabaja en la Sub-23 de Emiratos Árabes Unidos y Victorino como asistente técnico en Nacional de Uruguay.

Actualmente, en Xolos ya están al tanto del interés desde Sudamérica. Sin embargo, también son conscientes que Sebastián Abreu tiene contrato vigente en Tijuana hasta Diciembre 2026, y no sería sencilla una salida. El director técnico, por su parte, ya ha dejado claro que no platicará sobre su futuro hasta que termine el semestre: ahora está enfocado en llegar lo más lejos posible en Liguilla. ¿Se quedará?